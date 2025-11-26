El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Luz Ramos, especialista en salud laboral y gestión del absentismo. DM
Luz Ramos

«La falta de talento es generalizada en el país, pero en Cantabria hay mucha fuga»

Especialista en salud laboral ·

La consultora Clave ofrece mañana en Santander un encuentro para abordar las nuevas formas de empleo

Héctor Ruiz

Héctor Ruiz

Santander

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 07:19

La falta de talento, el absentismo o la prevención son temas cada vez más en boga en el tejido empresarial. Todas ellas son cuestiones que ... abordará mañana, 27 de noviembre, en Santander el Grupo Clave, consultora especializada en gestión de talento y recursos humanos. El encuentro, en el que participa el Gobierno de Cantabria y la Cámara de Comercio, tendrá lugar por la mañana en el Restaurante Deluz y participarán expertos como Luz Ramos, especialista en salud laboral y gestión del absentismo del Grupo Clave.

