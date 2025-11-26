«La falta de talento es generalizada en el país, pero en Cantabria hay mucha fuga»

La falta de talento, el absentismo o la prevención son temas cada vez más en boga en el tejido empresarial. Todas ellas son cuestiones que ... abordará mañana, 27 de noviembre, en Santander el Grupo Clave, consultora especializada en gestión de talento y recursos humanos. El encuentro, en el que participa el Gobierno de Cantabria y la Cámara de Comercio, tendrá lugar por la mañana en el Restaurante Deluz y participarán expertos como Luz Ramos, especialista en salud laboral y gestión del absentismo del Grupo Clave.

–¿Cómo son las nuevas formas de empleo del siglo XXI?

–Creo que los nuevos trabajos tienen que estar muy vinculados a dar respuesta a las necesidades de la empresa, pero también a las que tienen los trabajadores. Así es como se construyen relaciones a largo plazo.

–De un tiempo a esta parte varios sectores lamentan que les cuesta dar con talento, ¿qué falla?

–Es verdad que la formación cada vez se ajusta más a las necesidades del mercado, pero todavía el mundo académico y el laboral están distantes. Por otro lado, hay personas que no se quieren dedicar a determinadas actividades profesionales porque implican un esfuerzo que no encaja con el estilo de vida al que aspiran. Creo que todavía tenemos mucho camino que recorrer también en las condiciones que se ofrecen. No somos tan productivos como debiéramos, no se pueden mejorar los salarios, y como no se mejoran los salarios, la gente no es tan productiva, se desmotiva y se fuga. Estamos en un círculo vicioso que hay que romper, y la forma es ofreciendo puestos más atractivos, incluso con apoyo emocional.

–¿En Cantabria dónde se detecta más ese déficit?

–La respuesta fácil sería: «¿Dónde no lo hay?» Pero si tuviera que destacar algunos en concreto, desde mi experiencia, en todo el sector turismo está siendo una locura encontrar personas de atención al cliente. En servicios sanitarios, sanidad y en clínicas privadas no consiguen encontrar médicos. Y en el sector industrial tienen complicado dar con las personas adecuadas porque no hay formaciones técnicas especializadas. Logística también enfrenta dificultades porque hay mucha oferta y muy poca demanda y el sector de la construcción cada vez está buscando más talento internacional porque no consiguen mano de obra aquí.

–¿Se padece más la falta de talento en Cantabria?

–Creo que es algo que es generalizado y que, por lo menos por la dimensión nacional que nosotros tenemos, pasa prácticamente en todas las provincias. Por ejemplo, los datos son peores en el País Vasco que en Cantabria. Pero por contra, sí que es cierto que en Cantabria hay mucha fuga. Y va a ocurrir mientras no se mejoren las condiciones. La gente empieza, aprende, se generan oportunidades y, cuando ya tienen experiencia, se va a otras comunidades para conseguir mejores condiciones, sobre todo salariales pero cada vez más otro tipo de beneficios. Como más flexibilidad o el teletrabajo, que está más extendido en otras partes pero en Cantabria se resiste porque es más tradicional.

–Otro de los problemas en boga es el absentismo, ¿está de acuerdo con cómo se aborda?

–Creo que hay una parte de absentismo que siempre va a haber, que es la de las personas que tienen poca capacidad de dedicación y falta de solidaridad o incluso compromiso con la empresa, y además tienen un comportamiento contagioso. Pero eso es un porcentaje menor. El absentismo está muy ligado ahora mismo, por lo que yo veo, a gente que está muy tensionada, muy estresada, muy al límite y que al final se desconecta física y emocionalmente del puesto. Es un problema que hay que trabajar desde la raíz, con líderes que hablan con su gente y que les ayudan a vaciar el vaso y que cuando identifican que efectivamente hay un problema buscan los medios.