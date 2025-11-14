El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Bajos Comerciales en la Nueva Construcción de viviendas en la S-20. Juanjo Santamaría

El IPC sube al 3,2% en Cantabria en octubre, con notables aumentos en vivienda, alcohol, tabaco y hostelería

El huevo ha vuelto a ser el alimento básico que más se ha encarecido, según el Instituto Nacional de Estadística (INE)

L. V. C .

L. V. C .

Santander

Viernes, 14 de noviembre 2025, 10:29

Comenta

El Índice de Precios de Consumo (IPC) ha subido al 3,2 por ciento en Cantabria en octubre en tasa interanual, cuatro décimas por encima ... de la del mes anterior, un incremento motivado, principalmente, por el aumento de los precios de la vivienda, el alcohol y el tabaco y la hostelería, según los datos publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

