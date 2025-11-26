El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparece en la Comisión de Investigación sobre el 'caso Koldo'. EP

La OCDE reprende a España por la fragmentación política y la falta de medidas contra la corrupción

La institución exige a Sánchez poner en marcha la regulación de los grupos de presión (lobbies) y mayor vigilancia en la contratación pública

Clara Alba

Clara Alba

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 14:41

Comenta

En un momento marcado por las investigaciones sobre el 'caso Koldo' o sobre el posible fraude con las mascarillas, la OCDE da un tirón de ... orejas a España por la corrupción. En su informe anual sobre el país, la institución reconoce que se han dado pasos adelante en el marco legal contra la corrupción, pero insisten en que aún existen «deficiencias» en la aplicación de esas leyes. «Sigue siendo un problema», advierte.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Nacho Solana logra la primera estrella Michelin para Pico Velasco y Cenador de Amós mantiene sus tres
  2. 2 El alcalde de Arenas retira con su tractor una roca de grandes dimensiones en la subida a Brenes
  3. 3

    El grupo chino Midea plantea un ERE para Teka en España que afectará a la fábrica de Santander
  4. 4

    El Ayuntamiento instala ya las 22 cámaras que vigilarán la Zona de Bajas Emisiones
  5. 5 Los niños de Ganzo se inventaron la agresión a pedradas: fue jugando, no un ataque de desconocidos
  6. 6

    Así es el anillo inteligente, clave en la fiesta mortal de Ibiza
  7. 7

    Piélagos aprueba un presupuesto de 26,1 millones para 2026 y creará un servicio de autobús municipal
  8. 8 «A mi hermana la mataron y trataron de quitarle el anillo para no dejar pruebas»
  9. 9

    El Gobierno pagará 7,2 millones durante 26 años por la carretera que unirá Requejada y Suances
  10. 10

    Las obras del Reina Sofía en Santander avanzan al ritmo comprometido y acabarán en verano de 2026

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes La OCDE reprende a España por la fragmentación política y la falta de medidas contra la corrupción

La OCDE reprende a España por la fragmentación política y la falta de medidas contra la corrupción