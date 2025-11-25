Los pensionistas han cobrado ya más de 2.600 euros este mes gracias a la extra

Los pensionistas ya tienen ingresada su paga extra de Navidad, pese a ser aún noviembre. La Seguridad Social ha abonado con la nómina de este ... mes, en lugar de la de diciembre como sucede con la mayor parte de trabajadores, esta extra a 9,4 millones de pensionistas para hacer frente a los gastos que desencadenan las fiestas y, de esta forma, han cobrado más de 2.600 euros de media: 1.316,7 euros correspondientes a su pensión ordinaria y otros 1.288,1 euros de extraordinaria.

Por ello, no obstante, el gasto se ha disparado y la Seguridad Social ha desembolsado este mes un total de 27.119 millones de euros, el doble de una nómina ordinaria: 13.720 millones de euros por la nómina ordinaria y 13.399,7 millones por la extraordinaria, según la nota enviada este martes por el ministerio de Elma Saiz.

Habitualmente la cuantía de la extra es similar a la mensualidad ordinaria, si bien los pensionistas que hayan visto aprobada su prestación recientemente cobran la parte proporcional que corresponda y por eso la media es inferior.

En concreto, la pensión media de jubilación, que perciben cerca de 6,5 millones de personas (más de dos tercios del total), se sitúa en 1.511,5 euros mensuales, un 4,3% más alta que hace un año.

Aunque los hombres aún son mayoría entre los perceptores de pensión de jubilación (son el 59,1%), la presencia de mujeres ha aumentado 3,5 puntos porcentuales desde 2019, acorde con su incorporación paulatina al mercado laboral en las últimas décadas del siglo XX. En este sentido, la brecha en las pensiones se ha ido reduciendo en los últimos años, aunque todavía es patente: 1.728,5 euros al mes cobran de media los hombres por su jubilación y 1.208,9, las mujeres, según resalta el ministerio. A pesar de estos datos, el departamento de Elma Saiz hace hincapié en que en las nuevas altas de jubilación se percibe que la brecha se va estrechando: si en 2019, las nuevas altas de pensión de hombres eran un 29,75% más cuantiosa que las de las mujeres, en 2025 esa diferencia ha bajado al 26,18%.

Casi 950 euros por viudedad

Por otro lado, la prestación media de jubilación por régimenes oscila entre los 2.911 euros del Régimen del Carbón y los 1.012,5 euros de las pensiones procedentes del Régimen de Autónomos. La pensión media de jubilación del Régimen General, la más habitual, es de 1.669,9 euros mensuales.

Por su parte, la pensión media de viudedad es de 937,2 euros mensuales. Esta pensión es la principal para casi 1,5 millones de personas, de las cuáles un 95,7% son mujeres.

En cuanto a las nuevas altas de jubilación, la cuantía media del sistema es de 1.620,7 euros, según los últimos datos disponibles (octubre). En concreto, en el Régimen General, la pensión media de las nuevas altas de jubilación asciende a 1.725,9 euros al mes.