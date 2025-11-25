El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Dos jubilados, en un parque. Antonio López

Los pensionistas han cobrado ya más de 2.600 euros este mes gracias a la extra

La Seguridad Social ha abonado ya esta paga con la nómina de noviembre y el gasto se ha disparado hasta los 27.119 millones de euros

Lucía Palacios

Lucía Palacios

Madrid

Martes, 25 de noviembre 2025, 09:29

Comenta

Los pensionistas ya tienen ingresada su paga extra de Navidad, pese a ser aún noviembre. La Seguridad Social ha abonado con la nómina de este ... mes, en lugar de la de diciembre como sucede con la mayor parte de trabajadores, esta extra a 9,4 millones de pensionistas para hacer frente a los gastos que desencadenan las fiestas y, de esta forma, han cobrado más de 2.600 euros de media:  1.316,7 euros correspondientes a su pensión ordinaria y otros 1.288,1 euros de extraordinaria.

