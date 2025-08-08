Robots con tecnología cántabra lucharán contra los incendios forestales del futuro

Las brigadas antiincendios del futuro, además de efectivos personales y materiales, contarán con robots, sensores y programas de inteligencia artificial que ayudarán a la ... prevención y, especialmente, buscarán reducir la propagación de los fuegos por los montes. Unas nuevas herramientas que se están afinando en la actualidad en Cantabria, pues varias empresas y entidades de la Comunidad participan en el proyecto GAIA, que aglutina un consorcio de organizaciones para arrojar nuevas soluciones al problema.

Celestia TST, CIC Consulting y la propia Universidad Cantabria forman parte de la iniciativa. En total, seis compañías españolas conforman la agrupación corporativa; mientras que dos centros de investigación y otras tantas universidades arman la denominada agrupación de organismos de investigación (AEI). La actuación está financiada por el CDTI, dependiente del Ministerio de Innovación y Ciencia, con la vista puesta en que todas las investigaciones y trabajos estén acabados a finales de 2026.

Con el arranque en enero de 2024, GAIA ha cubierto ya el 60% de su desarrollo aproximadamente. ¿Cuál es la aportación cántabra? Cada participante tiene su papel. Según explican desde Celestia TST, «desde nuestra sede en Cantabria estamos desarrollando tecnología clave para que los robots de GAIA puedan moverse con agilidad por terrenos complicados y apoyar a los equipos de emergencia en tiempo real», detalla la economía.

Plazos El plan estará concluido en 2026 y ya ha completado más de la mitad de su desarrollo definitivo

Autonomía Celestia TST promueve la movilidad avanzada de los robots y añade sensores para captar datos

Estos trabajos giran en torno a diferentes vertientes. Por ejemplo, Celestia TST diseña sistemas que permiten a los robots desplazarse sin quedar bloqueados. También se fomenta la navegación autónoma y adaptativa para que los prototipos puedan leer el terreno y elegir la mejor ruta hacia su objetivo. En paralelo, «equipamos a los robots con sensores que recogen datos clave para predecir la propagación del incendio y los transmiten en tiempo real, para tomar decisiones rápidas y seguras», explica la organización.

«Este proyecto, que ya ha avanzado hasta un 60%, pone a prueba tecnologías avanzadas y demuestra cómo la colaboración entre ciencia, industria y territorio puede salvar vidas, proteger el patrimonio natural y reducir el impacto económico de los incendios», explica Iván Bermejo Herrero, responsable de GAIA en la empresa. «Nuestro objetivo es transformar la lucha contra el fuego en una estrategia basada en datos, adaptación y decisiones inteligentes desde el primer indicio de riesgo hasta la recuperación del ecosistema», anota.

El peso de la IA

Por otro lado, CIC Consulting se encarga de la investigación en herramientas basadas en datos Lidar sobre sistemas cartográficos y modelos de combustibles para predecir el comportamiento de incendios. Sus labores igualmente profundizan en analítica basada en técnicas de IA para la creación de un motor de sugerencias aplicado al ámbito de la prevención de incendios. Como tercera pata del trabajo, la implementación y validación de un demostrador en entorno controlado que integre las herramientas y algoritmos desarrollados.

Desde el punto de vista de las entidades investigadoras, la aportación del Grupo Gidai de la Universidad de Cantabria, dedicado a la investigación y desarrollo de soluciones innovadoras en el campo de la seguridad contra incendios y emergencias a través de la aplicación de la ciencia y la tecnología.

En su caso, su trabajo se centra en la caracterización del comportamiento frente al fuego de la masa forestal y desarrollo de un modelo avanzado de propagación de incendios; gestión de la intervención y evacuación sustentada en simulaciones integradas de riesgos mediante inteligencia artificial y modelos de comportamiento basados en agentes, todo ello combinado en una plataforma flexible y escalabl; y, como contrapunto, la evaluación del impacto social y las implicaciones éticas.