Un trabajador de una de las filiales que Telefónica tiene en España. Arizmendi

Telefónica propone en su nuevo ERE la salida de 40 de los 91 trabajadores de Cantabria

La compañía empieza a trasladar a los sindicatos el impacto de un ajuste laboral que deberá estar cerrado antes de la conclusión del año

Jesús Lastra

Jesús Lastra

Santander

Martes, 25 de noviembre 2025, 01:00

Telefónica empezó ayer a poner negro sobre blanco al detalle del nuevo Expediente de Regulación de Empleo (ERE) planteado por la corporación para su ... plan de recorte de gastos y cumplir con su plan estratégico presentado el pasado 4 de noviembre, que incluía una previsión de ahorro de 3.000 millones de euros hasta 2030. La operadora comunicó a cuatro de las siete filiales afectadas por el despido colectivo su propuesta de salida: 5.319 bajas en las empresas con las que se reunió a la espera de las otras tres sociedades que esperan hoy la comunicación. Estas más de 5.300 personas suponen el 20% de una plantilla que actualmente componen 25.000 trabajadores en España.

