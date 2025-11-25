Telefónica propone en su nuevo ERE la salida de 40 de los 91 trabajadores de Cantabria

Telefónica empezó ayer a poner negro sobre blanco al detalle del nuevo Expediente de Regulación de Empleo (ERE) planteado por la corporación para su ... plan de recorte de gastos y cumplir con su plan estratégico presentado el pasado 4 de noviembre, que incluía una previsión de ahorro de 3.000 millones de euros hasta 2030. La operadora comunicó a cuatro de las siete filiales afectadas por el despido colectivo su propuesta de salida: 5.319 bajas en las empresas con las que se reunió a la espera de las otras tres sociedades que esperan hoy la comunicación. Estas más de 5.300 personas suponen el 20% de una plantilla que actualmente componen 25.000 trabajadores en España.

Sin embargo, el porcentaje del ajuste laboral es mucho mayor en Cantabria. Siempre teniendo en cuenta que los planteamientos iniciales en la negociación de un despido colectivo son de máximos y que generalmente se reducen durante las conversaciones con los sindicatos, pero el expediente afectaría hasta al 44,4% de la plantilla que la multinacional mantiene en la región. Dicho de otro modo: el contenido de la documentación trasladada por Telefónica contempla la salida de 40 de los 91 trabajadores que tiene en la Comunidad.

Las claves 5.319 personas en toda España plantea Telefónica que salgan de la compañía.

44,4% es la afectación máxima del plan en la región, pendiente de rebajar en la negociación.

En concreto, el golpe en la estructura cántabra se concentra en las tres primeras sociedades mencionadas -Telefónica España, Telefónica Móviles y Telefónica Soluciones-, todas ellas incluidas en el convenio de empresas vinculadas (CEV). De hecho, los ajustes en las otras cuatro filiales no tendrán impacto local, al no disponer igualmente de armazón territorial en la región, señalan desde UGT.

El grueso de la afectación apunta a Telefónica España, con 68 empleados en Cantabria y con un impacto del ERE del 47,7% equivalente a 32 personas. Telefónica Móviles cuenta con 16 trabajadores en la región, de los que se propone la rescisión de cinco (el 31,25%); mientras que en Telefónica Soluciones igualmente marcharían un máximo de tres integrantes de los siete que conforman actualmente el personal.

Líneas rojas sindicales

Desde UGT dejan clara su postura en torno a las negociaciones del expediente. Como premisa fundamental, que las salidas sean «voluntarias, acordadas y que permitan enlazar con la jubilación anticipada» fijada en la actualidad en los 63 años. Los representantes cántabros de UGT en la compañía de telecomunicaciones apuntan que el mayor impacto de este nuevo recorte laboral en la región obedece asimismo a la propia naturaleza de la plantilla, con muchos nacidos entre 1968 y 1971.

Eso sí, UGT dibuja una clara línea roja. «No vamos a firmar ningún acuerdo si no se aprueba en paralelo el nuevo convenio colectivo, que debe como mínimo prorrogar hasta 2030 las cuestiones económicas, de garantía de empleo y de movilidad».

El sindicato, de hecho, aboga por negociar de forma simultánea ambos documentos, que deberían estar cerrados entre final de año o, a lo sumo, en la primera semana de enero.

Los representantes de la plantilla buscan «garantizar la estabilidad de los que se quedan» durante otros cinco años, en un contexto de amplios cambios tecnológicos y de concentración sectorial en Europa.

Respecto a las condiciones que puedan salir del ERE, UGT defiende que «como mínimo» los térmimos deben ser similares a los del documento firmado hace dos años. En el último despido colectivo -que finalizó a principios de 2024- la compañía comenzó proponiendo 5.100 bajas pero se cerró con 3.400 salidas tras la negociación con los sindicatos. Es el noveno ERE que Telefónica lleva a cabo en los últimos 25 años, en los que han sido despedidas más de 45.000 personas.