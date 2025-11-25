El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz en la rueda de prensa posterio al Consejo de Ministros. EFE

Nueva vuelta de tuerca a los contratos de formación: deberán durar entre seis meses y un año

Además de limitar su número en función del tamaño de la empresa, el Gobierno aprueba otros cambios para retringirlos y evitar su uso fraudulento

Cristina Cándido

Cristina Cándido

Martes, 25 de noviembre 2025, 14:48

Comenta

Nuevas normas en la contratación laboral para acabar con los falsos becarios. El Consejo de Ministros aprobó este martes el desarrollo reglamentario del artículo 11 ... del Estatuto de los Trabajadores sobre los contratos formativos que tendrán una duración de entre seis meses y un año si se trata de práctica profesional y hasta dos años en el caso de los contratos de alternancia.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Cantabria, en alerta por intensas lluvias hasta el miércoles
  2. 2

    Los 40 años de Terminal Sur
  3. 3

    El audio del VAR del Burgos-Racing
  4. 4

    El folclore cántabro despide a Conchi García en el tanatorio de Viérnoles
  5. 5

    El Ayuntamiento instala ya las 22 cámaras que vigilarán la Zona de Bajas Emisiones
  6. 6

    Noelia, 40 años, dos veces víctima de violencia machista: «No es mala suerte, ocurre más de lo que creemos»
  7. 7 «A mi hermana la mataron y trataron de quitarle el anillo para no dejar pruebas»
  8. 8

    Buruaga: «Estoy dispuesta a volver a empezar a negociar otro Presupuesto»
  9. 9

    PRC, PSOE y Vox suman sus votos para frenar el Presupuesto en una tensa jornada
  10. 10 Cantabria tiene 4.740 propietarios con más de diez inmuebles, el doble que hace 15 años

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Nueva vuelta de tuerca a los contratos de formación: deberán durar entre seis meses y un año

Nueva vuelta de tuerca a los contratos de formación: deberán durar entre seis meses y un año