Patronal y sindicatos del metal vuelven este miércoles a negociar en el Orecla

La huelga convocada para los trabajadores del metal ya se deja ver en el horizonte, con dos paros programados para el 3 y el 5 ... de junio, unas protestas que pasarán a adquirir carácter indefinido si no hay acuerdo para la renovación del convenio colectivo desde el día 9. De ahí que, a menos de una semana ya del arranque de las movilizaciones, la patronal Pymetal y los sindicatos CC OO, UGT y USO se sienten mañana, miércoles, una vez más en el Organismo de Resolución Extrajudicial de Conflictos Laborales (Orecla) en pos de un acercamiento.

Por el momento las posturas, si no insalvables como en 2022, año en que el sector vivió una traumática huelga de 21 días, sí que todavía permanecen alejadas. Al menos así se desprende del encuentro celebrado el pasado jueves, donde Pymetal puso encima de la mesa dos propuestas para desatascar el convenio: una manteniendo el plus de distancia y otro escenario sin dicho complemento.

En función de la vía elegida, el incremento salarial aumentaría más o menos. Sin embargo, los sindicatos no quisieron avanzar bajo ese formato al entender que no compensaba por otras pérdidas paralelas.

De ahí que, para progresar en algún sentido, las partes tengan que mover ficha en la reunión de mañana para facilitar una salida al bloqueo actual. A grandes rasgos, los sindicatos exigen no perder derechos y una subida salarial del IPC más el 1% para 2026, 2027 y 2028. La patronal no llega a tanto y, sin plus de distancia, propone un IPC más el 0,5% entre 2025 y 2028.