Valerio: «Nadie se ha tomado en serio el registro horario»
La ministra de Trabajo en funciones, Magdalena Valerio.
La ministra critica que las empresas hayan esperado «al último día» para implantar el sistema y advierte que «la Inspección va a actuar»
LUCÍA PALACIOS
Madrid
Lunes, 13 mayo 2019, 14:10

«Ha habido dos meses para planificar y por lo que veo nadie se lo ha tomado en serio». Son las primeras declaraciones de la ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, sobre la nueva ley de registro horario tras su entrada en vigor el pasado domingo. Desde entonces, todas las empresas están obligadas a lleva un control de la jornada laboral de sus trabajadores, pero, salvo las grandes y medianas compañías -donde en su mayoría ya lo tenían implantado pero que son minoría-, la inmensa mayoría aún no lo ha implantado.

Ésta fue la gran queja de Valerio, que resaltó que el Gobierno dio un plazo de dos meses para que las empresas pudieran adaptarse a la ley y «han esperado al último día» para abordar el sistema con el que van a controlar el horario de sus empleados. Por ello, lanzó una advertencia a esas empresas que no se han tomado en serio la ley: «que cumplan» la ley porque «desde luego la Inspección de Trabajo va a actuar».

Sin embargo, sí abrió la mano a cierta permisividad en el caso de que, aunque el sistema de registro no esté instalado, se estén llevando a cabo los trámites necesarios para implantarlo. Se refiere al proceso de diálogo que se tiene que abrir entre empresa y sindicatos para fijar el método más adecuado para cada negocio, tal y como establece la ley, que es excesivamente genérica y deja en manos de la negociación colectiva el desarrollo del mismo, algo que ha generado un gran desconcierto, sobre todo en las pequeñas empresas, que son la gran mayoría, puesto que un 95% del total tiene menos de cinco trabajadores.

«Si la inspección de trabajo llega a una empresa y dice que está en fase de negociación, se dará margen de maniobra dentro del respeto a la ley para que puedan poner en marcha este registro horario», prometió Valerio, quien, no obstante, dejó claro que «la moratoria no puede ser sine die» porque el registro de jornada se aprobó en un real Decreto Ley, lo que implica que su implantación es de extrema gravedad. Esto ya lo había anunciado el Ministerio el pasado jueves, que aunque la inspección comenzaría a visitar las empresas, especialmente del sector del comercio y la hostelería, que es donde van a centrar los esfuerzos, no impondrían sanciones si acreditaban que lo estaban negociando.