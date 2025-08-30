El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Un tribunal de apelaciones de EE UU tumba los aranceles de Trump

El caso irá al Supremo y mientras seguirán en vigor al menos hasta el 14 de octubre

Mercedes Gallego

Mercedes Gallego

Corresponsal Nueva York

Sábado, 30 de agosto 2025, 00:54

Los aranceles de Donald Trump se han topado con la justicia. Un tribunal de Apelaciones los declaró ayer ilegales, al considerar que el ejecutivo no ... tiene poder constitucional para firmar esos acuerdos comerciales, una función que corresponde al Congreso. Sin embargo, los mantiene en vigor al menos hasta el 14 de octubre para dar tiempo al gobierno a elevar su caso al Tribunal Supremo. «Todos los aranceles siguen en pie», afirmó Trump en las redes sociales.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Aluvión de muestras de apoyo al zoo de Santillana del Mar
  2. 2

    Fallece Rosa Portilla, directora de Enfermería del Hospital de Laredo y «una compañera enormemente querida»
  3. 3

    Susto en el rompeolas de San Vicente
  4. 4

    Cantabria disfrutará de la última luna roja del año
  5. 5

    Detenidos dos colombianos circulando por la A-67 con 80 kilos de speed
  6. 6

    El Grupo Pejino gana por partida doble la Batalla de Flores 2025
  7. 7

    Flores y más flores
  8. 8 El «deterioro» de la terraza del Rhin obliga a reducir el aforo permitido para ver los fuegos esta noche
  9. 9

    Bronca entre Silva y la portavoz de Comisiones Obreras tras la última reunión fallida en Educación
  10. 10 Gerardo, un hombre generoso, un romántico de la amistad

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Un tribunal de apelaciones de EE UU tumba los aranceles de Trump

Un tribunal de apelaciones de EE UU tumba los aranceles de Trump