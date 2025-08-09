El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Un adolescente abre fuego y hiere a tres personas en Times Square

La Policía ha detenido al autor de los disparos, de 17 años

T. Nieva

Sábado, 9 de agosto 2025, 14:01

Un adolescente de 17 años ha abierto fuego y herido a tres personas el sábado en Times Square, en Nueva York, ha informado la Policía ... de la ciudad. El incidente ha tenido lugar a las 1.20 local (7.20 horas en España) tras una disputa, de acuerdo a un portavoz policial.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

