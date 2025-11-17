El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Migrantes intentan llegar a las costas del Reino Unido a través del Canal de la Mancha. Reuters

Reino Unido anuncia una reforma radical del sistema de asilo para «restablecer el orden y el control»

El Gobierno laborista suprimirá la obligación legal de ofrecer apoyo financiero universal e intensificará las deportaciones para poner freno a quienes «intentan abusar del sistema»

Ivannia Salazar-Saborío

Londres

Lunes, 17 de noviembre 2025, 20:06

Comenta

El Gobierno británico anunció este lunes una reforma de gran calado del sistema de asilo que la titular del Interior, Shabana Mahmood, presentó ante la ... Cámara de los Comunes como un intento decidido de «restaurar el orden y el control» en las fronteras del país. El plan, descrito por la propia ministra como el intento más importante «en décadas», busca adaptar un marco concebido para «una era más sencilla» a un presente «más volátil y móvil», en el que «algunos huyen verdaderamente del peligro, pero otros intentan abusar del sistema».

