Nicolás Sarkozy y Carla Bruni, a la salida de su domicilio. Reuters

Sarkozy se dirige ya a la prisión de La Santé por la financiación irregular de su campaña

Acompañado por su mujer, Carla Bruni, ha sido aclamado a las puertas de su casa en París por decenas de simpatizantes que le han aplaudido y cantado 'La Marsellesa'

M. Pérez

Martes, 21 de octubre 2025, 09:38

Nicolas Sarkozy ha salido ya de su domicilio con destino a la prision de La Santé, en París, donde permanecerá recluido después de ser condenado ... por la denominada 'trama libia', la aparente financiación de su campaña presidencial de 2007 por el régimen de Muamar Gadaffi. Al expresidente galo le acompaña su mujer, Carla Bruni. Inmediatamente después de ingresar en la cárcel, con una condena impuesta de cinco años, sus abogados iniciarán el recurso para pedir su salida provisional. Sarkozy ha recurrido la sentencia.

