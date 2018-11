EE UU tendrá el lunes o el martes el informe sobre la autoría del asesinato Khashoggi Trump. / Efe Tacha de información prematura la afirmación de que preseuntamente la CIA ha concluido que el príncipe heredero saudí, Mohamed bin Salmán, había ordenado el asesinato EFE San Francisco Domingo, 18 noviembre 2018, 10:27

El presidente de EE UU, Donald Trump, ha afirmado este domingo que su país tendrá un informe completo el lunes o el martes sobre la autoría del asesinato del periodista saudí Jamal Khashoggi cometido a principios de octubre en Estambul.

«Tendremos un informe muy completo en los próximos dos días, probablemente el lunes o el martes», ha dicho Trump a los periodistas en Malibú, en el estado de California, adonde se trasladó este sábado para examinar la situación por los incendios. «Vamos a salir con un informe sobre lo que pensamos que fue el impacto general y quién lo causó, y quién lo hizo -ha agregado-. Estamos hablando de un asesinato. No estamos hablando de otra cosa. Hablamos de un asesinato. Por tanto ¿Quién lo hizo?».

«Estamos haciendo cosas a algunas personas que sabemos con certeza que estuvieron implicadas y estamos siendo muy duros con mucha gente» Donald trump

El presidente ha hecho estas declaraciones tras conversar con la directora de la CIA, Gina Haspel, después de las informaciones difundidas ayer por la prensa que apuntaban que esta agencia de inteligencia había concluido que el príncipe heredero saudí, Mohamed bin Salmán, había ordenado el asesinato de Khashoggi, crítico con las autoridades del reino. No obstante, preguntado al respecto, Trump ha asegurado que la CIA todavía no ha examinado una posible implicación de Bin Salmán, aunque ha indicado que Haspel ha estudiado el asunto de cerca. «Todavía no han evaluado nada. Es demasiado pronto. Esa fue una información prematura, pero eso es posible. Vamos a ver, pero tendremos un informe el martes y será muy completo», ha remarcado el presidente.

Entretanto, ha apuntado, «estamos haciendo cosas a algunas personas que sabemos con certeza que estuvieron implicadas y estamos siendo muy duros con mucha gente». «Es una cosa muy horrible lo que ocurrió, el asesinato de un periodista», ha destacado el mandatario.

Implicados

Khashoggi, según ha reconocido Riad, fue asesinado por un grupo de agentes llegados desde Arabia Saudí -algunos cercanos al príncipe heredero- en el consulado en Estambul, adonde acudió el pasado 2 de octubre para recoger unos documentos que le permitieran casarse con su prometida turca.

El diario The Washington Post reveló el viernes, citando fuentes familiarizadas con la cuestión, que la CIA ha averiguado que Khashoggi conversó con el embajador saudí en EE UU y hermano del príncipe heredero, Jaled bin Salmán, sobre el viaje a Turquía para obtener los documentos. De acuerdo con la CIA, el embajador instó a Khashoggi a hacer los trámites en Estambul a petición de su hermano y le dijo que no le pasaría nada. No está claro, advirtió el rotativo, si el embajador era conocedor de los planes de asesinarlo.

El periódico The New York Times también publicó una información sobre las conclusiones de la CIA, en la que explicó que esta agencia estadounidense interceptó llamadas del príncipe heredero y del grupo que mató a Khashoggi en los días previos al crimen. Las llamadas indican supuestamente que el príncipe buscaba maneras de llevar a Khashoggi de vuelta a Arabia Saudí, aunque en las interceptaciones no dijo que le quería muerto.

Hace dos días, Washington sancionó a 17 saudíes, incluido uno de los exasesores más cercanos al príncipe heredero debido a su implicación en el «brutal» asesinato.