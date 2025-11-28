El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

El sedán de Lexus apuesta por las líneas afiladas Lexus

La berlina no ha muerto: Lexus apuesta por ellas con su nuevo ES

Juan Roig Valor

Viernes, 28 de noviembre 2025, 12:00

Lexus comercializará por primera vez en España la octava generación del ES, una berlina que llegará en abril de 2026 con una gama estructurada en torno a dos líneas tecnológicas: un nuevo sistema híbrido y las primeras versiones 100% eléctricas del modelo. La preventa comenzará en diciembre con un precio inicial de 56.900 euros para el ES 300h.

El fabricante apuesta por una estrategia multimotorización que combina el clásico propulsor híbrido del Grupo Toyota, en su sexta generación –con 2.5 litros de cilindrada y 201 CV, y opción de tracción delantera o total– y dos eléctricas: el ES 350e (224 CV) y el ES 500e (343 CV y tracción total).

La nueva gama se basa en la plataforma GA-K de Lexus, utilizada para mejorar la eficiencia y optimizar espacio interior mediante la colocación de la batería en el piso del vehículo. La marca señala que el diseño y la arquitectura mecánica se han revisado con el objetivo de reducir vibraciones y mejorar el consumo en las versiones híbridas.

Su nuevo diseño es ligero, con una estructura compacta que ayuda a optimizar el espacio en el habitáculo y el maletero. La batería de gran capacidad está situada bajo el suelo, lo que rebaja el centro de gravedad del vehículo y contribuye a una óptima estabilidad.

En lo referente a la autonomía y el tiempo de carga para las variantes eléctricas del nuevo ES, atendiendo a los valores provisionales previos a la homologación definitiva, reflejan una autonomía de al menos 530 km en modo combinado (de acuerdo con el ciclo WLTP) y un tiempo de carga de 30 minutos en carga rápida desde el 10 al 80%.

La zaga del ES es aerodinámica y con luces que ocupan toda la parte trasera Lexus

En materia de equipamiento, el modelo incorpora el nuevo sistema multimedia Lexus Advanced, con una pantalla de 14 pulgadas y actualizaciones remotas, así como un planificador de rutas específico para los eléctricos que integra información de puntos de carga y autonomía disponible.

El habitáculo también recibe una actualización con nuevas pantallas, mandos retroiluminados y opciones de tapicería en distintos materiales y colores.

El apartado de seguridad incluye la versión más reciente del paquete Lexus Safety System+ 4, con control de crucero adaptativo conectado a datos cartográficos, frenada precolisión ampliada, monitorización del conductor con cámara frontal y mejoras en los sistemas de alerta de cambio de carril y ángulo muerto.

