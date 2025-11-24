El abogado de Manos Limpias deja el 'caso Begoña Gómez' por la deriva política de la acusación
El letrado Carlos Perales justifica que lo que comenzó en abril de 2024 como un «encargo técnico» del pseudosindicato se ha situado «en el terreno de la controversia política y mediática»
Lunes, 24 de noviembre 2025, 21:03
El abogado de Manos Limpias en el 'caso Begoña Gómez' ha remitido al juzgado de Madrid que instruye la causa un escrito en el que ... comunica su renuncia a la defensa legal entre acusaciones de «activismo político» de la dirección del pseudosindicato, que ejerce la acusación popular en el procedimiento y fue el primer denunciante de las actividades privadas de la mujer del presidente del Gobierno a partir de recortes de prensa.
