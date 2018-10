Arrimadas insta a Torra a que admita que no es posible la independencia La líder de Ciudadanos en Cataluña, Inés Arrimadas. / Efe La líder de Ciudadanos en Cataluña advierte al presidente catalán que no debe confundir «la debilidad de Sánchez con la debilidad de España» EUROPA PRESS Barcelona Miércoles, 3 octubre 2018, 11:35

La líder de Cs en Cataluña, Inés Arrimadas, ha emplazado al presidente de la Generalitat, Quim Torra, a reconocer que el proceso soberanista no lleva a ninguna parte y a transmitirlo así a la sociedad: «Ha llegado la hora de decir la verdad a sus votantes y al conjunto de catalanes».

En su intervención en el Debate de Política General, ha señalado que las protestas del lunes ante el Parlament son fruto de promesas incumplidas que han hecho que los independentistas lleven «muchos años escuchando esto de una Arcadia feliz».

Ha reclamado a Torra que escuche a los votantes independentistas que protestan porque no perciben avances en el proceso independentista y les diga públicamente que no es posible, y le ha advertido que no debe menospreciar la fortaleza del Estado de Derecho por la minoría del PSOE en el Congreso: «No confunda la debilidad de Sánchez con la debilidad de España».

Se ha referido así a la advertencia lanzada el martes por Torra a Pedro Sánchez, a quien anunció que retiraría el apoyo al Gobierno en el Congreso si no plantea un referéndum en un mes: «Un ultimátum que parece que ni sus socios de partido conocían, y eso es feo», ha considerado Arrimadas.

La líder naranja también le ha reprochado que en su discurso ante el pleno no hablara de corrupción justo el día en que se detuvo al presidente de la Diputación de Lleida, Joan Reñé, por presunta corrupción y lo ha achacado a que «el supremacismo nacionalista se cree que los catalanes no roban».

Después de dos meses sin plenos en el Parlament, ha pedido que «por dignidad» Torra responda a la oposición individualmente, lo que genera un nuevo turno de réplica, y que aclare qué pretende hacer si las sentencias a los líderes soberanistas son condenatorias.

«¿Qué van a hacer? ¿Atacar a los jueces? ¿Ocupar los tribunales? ¿Colapsar Cataluña? ¿Paralizar el aeropuerto? ¿Abrir las cárceles? O peor aún, ¿qué está animando a hacer a los comandos independentistas?», ha preguntado, y le ha advertido de que será el responsable de lo que pueda suceder. «¿Usted no sabe lo que pasa cuando se jalea, se anima a una masa de personas, no se condena la violencia y se le dice que apriete?», ha alertado a Torra, y le ha acusado de menospreciar a los catalanes que no son independentistas.

Asimismo, ha lamentado que en su discurso no hablara de listas de espera en sanidad o de la situación en la que trabajan los profesionales de salud en Cataluña, y le ha recriminado que es la comunidad autónoma con más escuelas en módulos prefabricados: «¿Quiere seguir abriendo embajadas mientras tiene a niños en barracones?».