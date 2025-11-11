El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Los audios de la 'fontanera': «Hay una instrucción del presidente: con esta mierda hay que acabar. Y punto»

Los audios de la 'fontanera': «Hay una instrucción del presidente: con esta mierda hay que acabar. Y punto»

Leire Díez, según revelan las grabaciones hechas por el fiscal Stampa, asegura ser la «mano derecha» de Cerdán

Melchor Sáiz-Pardo
Mateo Balín

Melchor Sáiz-Pardo y Mateo Balín

Martes, 11 de noviembre 2025, 17:39

Comenta

Fue el pasado 7 de mayo en el despacho del empresario Luis del Rivero. Tres horas y 19 minutos de audio. El fiscal Ignacio Stampa ... grabó íntegramente la reunión que mantuvo con Leire Díez, la supuesta 'fontanera' de Ferraz y en la que la entonces militante socialista prometió relanzar su carrera profesional a cambio de información para boicotear los casos judiciales que salpican al PSOE, al Gobierno y a la familia de Pedro Sánchez.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Retenciones en la entrada a Santander a la altura del polígono de Parayas
  2. 2

    Herido un joven de 23 años tras volcar con su hormigonera en la entrada al puerto de Raos
  3. 3

    Ábalos muestra un certificado del Congreso para rebatir que los «folios» sean «dinero ilícito»
  4. 4

    Muere Julio de Las Fraguas, el amenizador de las fiestas cántabras, a los 72 años
  5. 5

    Se vende piso en Santander por 49.000 euros y con okupas dentro
  6. 6

    Cinco propietarios ofrecen sus fincas para las viviendas de sustitución de Argoños
  7. 7

    Detenidos 16 ultras de fútbol por una reyerta multitudinaria en Cañadío
  8. 8

    La nueva carretera entre Viveda y Duález ya está abierta para aliviar el tráfico en Barreda
  9. 9

    La deuda con Ceria e Higuera ascendía en junio a 24 millones
  10. 10

    El Racing visitará a la Ponferradina en la segunda eliminatoria de Copa

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Los audios de la 'fontanera': «Hay una instrucción del presidente: con esta mierda hay que acabar. Y punto»