Casado acusa a Sánchez de «pisotear» la dignidad democrática tras el giro de la Abogacía del Estado Pablo Casado, durante su intervención en la intermunicipal del PP en Málaga. / Efe El líder del PP califica de «infame» la orden del ejecutivo para rebajar el delito de rebelión CECILIA CUERDO Sevilla Viernes, 2 noviembre 2018, 13:32

El presidente del PP, Pablo Casado, ha cargado hoy contra la decisión de la Abogacía del Estado de rebajar la calificación del delito que imputa a los líderes independentistas catalanes presos de rebelión a sedición, y ha acusado al presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez de «pisotear el código penal, la separación de poderes y la dignidad de la democracia». «No vamos a tolerar que se ponga en jaque la estabilidad política dando cancha a los golpistas», ha asegurado en un acto en Málaga, en el que Catalunya ha ocupado toda su atención.

Ni una palabra ha dedicado el líder de los populares a las polémicas grabaciones de Dolores de Cospedal con el ex comisario José Manuel Villarejo, sobre las que el secretario general del partido, Teodoro García Egea, se ha limitado a señalar que la ex número 2 del PP ya ha dado explicaciones. En el partido se cuidan mucho de expresar su respaldo expreso a la exministra, aunque recuerdan que Casado se siente libre de ningún compromiso con quien le aupó al cargo. Su única deuda, ha recordado García, es con los militantes que le votaron.

Casado ha vuelto a Málaga dentro de un intenso fin de semana de precampaña en Andalucía, y antes de partir hacia Galicia para acudir al entierro del padre del expresidente Mariano Rajoy. Durante la inauguración de la Intermunicipal del PP, ha recordado que hace varias semanas ya apuntaron que la Abogacía del Estado rebajaría la petición de delitos para los líderes políticos independentistas. «Ahora, la Abogacía del Estado ha recibido, de forma infame, la orden del Gobierno de plantear la acusación por delito de rebelión».

Un cambio de postura, ha lamentado, que no comparten muchos de los «excelentes profesionales de la Abogacía del Estado» y que «han tenido la desfachatez de hacerlo de forma tan pública y palpable». Así, ha ironizado acerca de que con la calificación de sedición, «el gobierno viene a decir que los coches se destrozaron por una granizada, o que la policía judicial permaneció encerrada en la Consejería de Economía porque se les olvidó abrir la puerta». En ese momento, y señalando a los ediles del PP de Catalunya, ha subrayado que «no nos tienen que contar que no fue así, que lo que pasó fue que un tumulto de personas de forma violenta reventó los vehículos de la Guardia Civil e impidieron que los agentes pudieran salir». «Eso es el delito de rebelión por el que tienen que ser juzgados» los presos independentistas, ha zanjado Casado, «con independencia de que sus votos sean necesarios para sacar adelante los presupuestos generales o fueran necesarios para la moción de censura».

Por eso, ha asegurado que el PP «no dejará que el gobierno ponga en jaque la estabilidad por mandato de golpistas como (Carles) Puigdemont y (Quim) Torra y con su atropello de la separación de poderes y la propia legalidad en España». «No lo vamos a tolerar», ha dicho Casado.

En este punto, el presidente del PP ha recordado que Sánchez se ofendió hace unos días en el Congreso cuando le acusaron de «tolerar y participar» de los delitos «que están cometiendo otros en Catalunya, con un gobierno de España que no hace nada», comparándolo con la enmienda que registró el PP para prohibir los indultos a condenados por sedición y rebelión. Y ha insistido en que los independentistas se están encontrando «con la inacción o complicidad del Gobierno de España, que no sólo no hace nada, sino que encima entorpece la labor de la Abogacía del Estado para conseguir que quien haya hecho algo mal tenga las repercusiones penales que marca el Código Penal».

Por estos motivos, Casado ha apelado a los «socialistas de bien» e incluso a los votantes socialistas descontentos con la gestión del conflicto catalán por «un gobierno que mancilla los principios fundacionales», a que en el PP «tienen su casa para defender a España. Un guiño que también ha lanzado a los votantes de Ciudadanos, recordándoles que la suya es la única formación «de centro derecha en España, reformista y liberal» que cree en principios como la unidad de España y la libertad de mercado, y que «no quiere pactar con la izquierda ni va a ceder ante el independentismo».