El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El delegado del Gobierno en Madrid comparece este lunes en la comisión del 'caso Koldo' en el Senado. EP

El delegado del Gobierno en Madrid niega donaciones opacas en las primarias de Sánchez

Francisco Martín defiende el papel de la asociación que presidió Bancal de Rosas, que recaudó 128.000 euros para la candidatura en el PSOE en 2017, y rechaza la intervención de Cerdán o Ábalos

Mateo Balín

Mateo Balín

Lunes, 24 de noviembre 2025, 11:50

Comenta

El delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Francisco Martín, ha declarado en la comisión de investigación del Senado sobre el 'caso Koldo' sobre ... su antigua consideración de presidente de Bancal de Rosas. Se trata de una asociación encargada de canalizar las donaciones que financiaron la campaña de Pedro Sánchez para las elecciones primarias en el PSOE de 2017, en las que recuperó la secretaría general del partido.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Adiós a la panderetera Conchi García, maestra y guardiana de la música tradicional cántabra
  2. 2

    Herido grave un hombre de 41 años, vecino de Los Corrales, tras un altercado en la zona de vinos de Torrelavega
  3. 3

    Ramis afea la conducta de José Alberto y los árbitros
  4. 4

    El frío abandona Cantabria, pero llega una borrasca que activa la alerta por viento y oleaje
  5. 5

    Prohibido conducir sin permiso por las calles peatonales de Torrelavega
  6. 6

    El Ayuntamiento de Santander diseña un plan de acción para «atajar» los diez puntos negros de inundaciones
  7. 7

    Los 40 años de Terminal Sur
  8. 8

    Malestar e inquietud entre los opositores de Cantabria afectados por el cambio de Educación
  9. 9

    Repsol avanza en las obras para tapar el Canal de Urdón y rehabilitar el paso
  10. 10

    Estética, barberías, gimnasios y gastronomía, la nueva generación del comercio en Cantabria

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes El delegado del Gobierno en Madrid niega donaciones opacas en las primarias de Sánchez

El delegado del Gobierno en Madrid niega donaciones opacas en las primarias de Sánchez