El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Alberto Núñez Feijóo, en el Congreso. EFE

Feijóo: «La persecución judicial ya no cuela. La responsabilidad política está sentenciada»

Los populares siguen descartando forzar una moción de censura y dan por hecho que Sánchez seguirá para blindarse ante las causas a su familia

Álvaro Soto

Álvaro Soto

Madrid

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 12:06

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha señalado directamente a Pedro Sánchez por los presuntos casos de corrupción vinculados a sus familiares. «Que se ... busque en otra cortina de humo, pero la persecución judicial ya no cuela. La responsabilidad penal de cada uno la acabará dirimiendo la justicia, pero la responsabilidad política está sentenciada», ha dicho Feijóo, en una comparecencia en el Congreso, después de que este miércoles el juez Juan Carlos Peinado informara a Begoña Gómez de que su caso por malversación se verá ante un jurado si llega a juicio.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Sentencia firme para las cuatro trabajadoras de Sierrallana condenadas a prisión por acoso laboral
  2. 2

    Muere Uco Lastra, único cántabro campeón del mundo de boxeo
  3. 3

    La nueva estrella de la flota de la Guardia Civil, valorada en 35 millones, se muestra en Santander
  4. 4

    Santander batió ayer su récord histórico de precipitación acumulada en septiembre con 91 litros por metro cuadrado
  5. 5

    Una iniciativa parlamentaria exige que los aparcamientos de Valdecilla sean gratis
  6. 6

    «Si no me la chupas antes de las reuniones no soy nadie»
  7. 7 La piparra que quiere conquistar Cantabria
  8. 8

    Pintan varios grafitis en las instalaciones del Tenis, junto al recinto de La Magdalena
  9. 9

    La investigación revela que un trabajador de Escalante tenía salmonela y no lo sabía
  10. 10

    «Los de Cueto éramos peleones»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Feijóo: «La persecución judicial ya no cuela. La responsabilidad política está sentenciada»

Feijóo: «La persecución judicial ya no cuela. La responsabilidad política está sentenciada»