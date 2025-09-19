Feijóo presume de «sintonía» con Merz frente a las «discrepancias» del canciller con Sánchez

Las «discrepancias» entre Pedro Sánchez y Friedrich Merz el jueves por la noche en la Moncloa se convirtieron, apenas diez horas más tarde, en « ... sintonía» durante la reunión, este viernes por la mañana, entre el canciller alemán y el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo. Los dos líderes de centro-derecha están de acuerdo en «la lucha contra la inmigración ilegal, la necesidad de desregulación o la flexibilización de la Agenda Verde» y «se han conjurado para trabajar juntos por una Europa más segura, competitiva y próspera», han informado fuentes populares tras la cita.

En su resumen del encuentro, el PP no detalla si Feijóo y Merz han hablado en particular sobre la situación en Gaza, más allá de que los dos líderes «han compartido su preocupación por la situación internacional». En cualquier caso, el canciller está más cerca del líder del PP que de Pedro Sánchez en este asunto. Tanto Merz como Feijóo rechazan la masacre de Israel en Palestina, pero evitan la palabra «genocidio».

Además, Feijóo ha querido trasladar a Merz «la situación agónica» del que había sido su anfitrión en la jornada previa, el presidente de un Gobierno «rodeado por la corrupción y perseguido por la Justicia, un caso único en la Unión Europea e incomprensible en cualquier democracia». También ambos líderes han tratado «la problemática existente en este momento sobre los contratos firmados por Interior con la empresa china Huawei, sobre los que la Comisión Europea amonestó al Ejecutivo español», subrayan desde el PP.