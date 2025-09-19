El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El canciller alemán, Friedrich Merz, y Feijóo, este viernes en Madrid. Diego Puerta / PP

Feijóo presume de «sintonía» con Merz frente a las «discrepancias» del canciller con Sánchez

El líder de los populares traslada al jefe del Ejecutivo alemán la «situación agónica» del presidente del Gobierno, «rodeado de corrupción»

Álvaro Soto

Álvaro Soto

Madrid

Viernes, 19 de septiembre 2025, 11:46

Las «discrepancias» entre Pedro Sánchez y Friedrich Merz el jueves por la noche en la Moncloa se convirtieron, apenas diez horas más tarde, en « ... sintonía» durante la reunión, este viernes por la mañana, entre el canciller alemán y el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo. Los dos líderes de centro-derecha están de acuerdo en «la lucha contra la inmigración ilegal, la necesidad de desregulación o la flexibilización de la Agenda Verde» y «se han conjurado para trabajar juntos por una Europa más segura, competitiva y próspera», han informado fuentes populares tras la cita.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Para Alex Corretja la pista de la Magdalena «es la más emblemática de la historia de la Copa Davis»
  2. 2 Aldi inicia la construcción de un supermercado en la calle Castilla
  3. 3

    El Gobierno encara la crisis de Ryanair con rutas a Sofía, Lanzarote y Almería en verano
  4. 4 Varias calles se cerrarán al tráfico este domingo por la celebración del Triatlón Ciudad de Santander
  5. 5

    Almacenes Lavín adquiere Tomás Gómez y continúa su proceso de expansión
  6. 6

    Plaga de conejos en las fincas de Cueto y Monte
  7. 7

    La geolocalización de los móviles, clave para detener a los autores del ataque a la sede del PSOE cántabro
  8. 8 La Feria Outlet de marcas regresa este fin de semana al Palacio de Exposiciones
  9. 9

    Preocupación en San Felices por la «falta de control» de un albergue no regulado
  10. 10

    Los detenidos por el ataque a la sede del PSOE de Cantabria están investigados por terrorismo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Feijóo presume de «sintonía» con Merz frente a las «discrepancias» del canciller con Sánchez

Feijóo presume de «sintonía» con Merz frente a las «discrepancias» del canciller con Sánchez