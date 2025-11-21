El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Felipe VI sujeta la mano de su padre, el rey emérito, durante los servicios religiosos en la abadía de Windsor por Constatino de Grecia. EFE

Felipe VI conmemora los 50 años de monarquía con las ausencias del emérito, Vox y los socios del Gobierno

El Rey entregará el Toisón de Oro de la Reina Sofía, a Felipe González y a los padres de la Constitución aún vivos: Miquel Roca y Miguel Herrero

Miguel Ángel Alfonso

Miguel Ángel Alfonso

Madrid

Viernes, 21 de noviembre 2025, 00:43

Comenta

La muerte de Francisco Franco abrió un nuevo periodo histórico con la coronación, el 22 de diciembre de 1975, de Juan Carlos I. La monarquía ... regresaba a España como forma de jefatura estatal iniciando la transición hacia la democracia. Este viernes, 50 años más tarde, será otro monarca, su hijo, el Rey Felipe VI, el encargado de presidir los actos conmemorativos de aquella efeméride histórica y que se celebrarán en el Palacio Real y, posteriormente, en el Congreso. Dos eventos que estarán profundamente marcados, sin embargo, por la gran ausencia del principal protagonista, el rey emérito, y quedarán deslucidos por el plantón ya anunciado de Vox y de los principales socios del Gobierno.

