Josep Pujol a la llegada a la Audiencia Nacional. EFE

El fiscal del caso Pujol niega que el juicio sea «político»

El Ministerio Público asegura que la Udef siempre ha actuado bajo orden judicial

Cristian Reino

Cristian Reino

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 12:26

Comenta

En la tercera jornada del juicio contra la familia Pujol y una decena de empresarios, el fiscal anticorrupción de la Audiencia Nacional, Fernando Bermejo, ha ... rechazado todas las cuestiones previas planteadas por los abogados de la defensa, con las que pretendían declarar nula la causa. El fiscal ha negado de forma contundente el carácter político que algunos de los letrados de la familia Pujol quieren imprimirle al juicio. «No se pueden introducir cuestiones de índole política» a una instrucción, según ha dicho, en una causa penal sobre blanqueo de capitales. Según Bermejo, algunas de las defensas del clan familiar han querido «convertir rumores políticos» sobre la llamada 'operación Cataluña' o la conocida como 'policía patriótica' en causas de nulidad.

