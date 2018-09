El Gobierno exige a PP y Cs pedir perdón a Sánchez por su «acoso indeseable» Isabel Celaá. / Efe Albert Rivera exige a Sánchez, que aclare «quién fue el 'negro'» que le hizo su tesis doctoral y qué conexión «política o personal» tenía con el tribunal que la evaluó | Pablo Casado desea el presidente del Gobierno dé «tantas explicaciones» como él ha dado AGENCIAS Madrid Viernes, 14 septiembre 2018, 15:05

La portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, ha descartado hoy que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tenga que comparecer por un asunto «indeseable» como el de la acusación de plagio de su tesis y ha defendido que «con la calidad que la política ha de tener, lo que toca es que el PP y Cs ahora le pidan perdón».

Celaá ha denunciado que el presidente está siendo «atacado por las fuerzas de la oposición» en una estrategia conjunta del PP y Cs en la que le «acosan personalmente» sobre temas que pertenecen a su currículum, a pesar de que éste está «perfectamente probado».

Por su parte, el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha exigido este viernes al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que aclare «quién fue el 'negro'» que le hizo su tesis doctoral y qué conexión «política o personal» tenía con el tribunal que la evaluó. Rivera ha tirado de Twitter para recriminar a Sánchez que el pasado miércoles, cuando durante la sesión de control del Congreso le retó a enseñar su tesis doctoral en el Congreso, el presidente asegurara que ya estaba «publicaba conforme a la legislación» y «colgada en Teseo».

«¿Pero no dijo en el Congreso que ya era pública y nos llegó a amenazar por pedir que la hiciera pública?», ha escrito en un mensaje este viernes, después de que la plataforma Teseo, por órdenes de Moncloa, haya permitido el acceso a la polémica tesis, que ya se puede leer íntegra en Internet. La difusión de ese texto no le basta a Ciudadanos que, como el PP, ha exigido que Sánchez comparezca ante el Pleno del Congreso para rendir cuentas por esta cuestión. Por eso, Rivera ha insistido en que debe explicar «quien fue el 'negro' que se la hizo» y «qué conexión política o personal tenía con los miembros del tribunal». «Sánchez no puede esconderse», ha remachado.

En este sentido El presidente del PP, Pablo Casado, ha señalado este viernes que «ojalá» el presidente del Gobierno de explicaciones sobre su tesis doctoral como, según ha dicho, ha hecho él durante los últimos cinco meses sobre su máster en la Universidad Rey Juan Carlos (URJC).

«Ojalá todo el mundo dé tantas explicaciones como he dado yo durante cinco meses; lo que he hecho ahora es hacer un escrito técnico de alegaciones para explicar por qué yo no he cometido ninguna irregularidad», ha afirmado desde Canarias.

El líder del PP ha señalado que el día que aparecieron las informaciones sobre la tesis de Sánchez, fue «muy respetuoso» al indicar que «esperaría a las explicaciones que él -Pedro Sánchez- diera en sede parlamentaria porque dijo que las iba a dar».

«Lo que se está debatiendo es que algunos medios dicen que ha habido plagio -continuó- y Moncloa defiende que no ha sido tal. Por tanto, tendremos que ver las conclusiones, pero me gustaría hacer una distinción entre el caso de Sánchez, el de Montón y otros casos».