El secretario general de JxCat, Jordi Turull Efe

Junts no dará un «volantazo» por el auge de Aliança Catalana

Los postconvergentes no descartan de momento pactar con la extrema derecha independentista

Cristian Reino

Cristian Reino

Martes, 25 de noviembre 2025, 14:43

Junts per Catalunya no entrará en el cuerpo a cuerpo contra Aliança Catalana. De puertas a fuera, los postconvergentes tratan de transmitir tranquilidad, a ... pesar de que las encuestas apuntan a un fuerte crecimiento de los de Sílvia Orriols. Hasta el punto que el último CEO (el CIS catalán) sitúa a la formación islamófoba y secesionista con el mismo número de escaños que los junteros, entre 19 y 20, tras el PSC y Esquerra. Hace tiempo que el auge de Aliança preocupa en Junts, pero su secretario general, Jordi Turull, ha insistido este martes en que su objetivo es pelear por la primera posición y no por la tercera con Aliança Catalana. «No queremos ser alternativa a Aliança Catalana, queremos ser alternativa a Salvador Illa», ha afirmado en una conferencia en la UPF. De momento y a pesar de que los sondeos vaticinan una pérdida de 15 escaños, que se irían a la extrema derecha, los junteros no prevén dar un «volantazo» ni entrar en el «fango» para confrontar contra Orriols.

