El líder de JxCat, Carles Puigdemont, reunía este lunes a la permanente del partido en Waterloo (Bélgica). EFE

Puigdemont trata de rebajar el malestar interno de los alcaldes de su partido

Junts presiona al PSOE para que desbloquee reformas legales sobre okupas o multirreincidencia delictiva

Cristian Reino

Cristian Reino

Barcelona

Lunes, 20 de octubre 2025, 23:33

Comenta

El presidente de Junts per Catalunya, Carles Puigdemont, y el secretario general, Jordi Turull, se reunieron este lunes en Waterloo con una representación municipal de ... su partido, encabezada por el alcalde Sant Cugat del Vallès, Josep María Vallès. Sobre la mesa estaba el malestar de los alcaldes posconvergentes con la estrategia del partido independentista y el temor a que la extrema derecha de Aliança Catalana dé un vuelco electoral en las municipales de 2027.

