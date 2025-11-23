El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Pedro Sánchez a su llegada este domingo a la cumbre del G-20. Efe

Sánchez mantiene que el fiscal general es inocente pero evita ir al choque y hablar del indulto

El presidente asegura que respeta y acata la sentencia del Supremo pero no la comparte

María Eugenia Alonso

María Eugenia Alonso

Madrid

Domingo, 23 de noviembre 2025, 13:37

Comenta

Pedro Sánchez rompió este domingo su silencio sobre el fallo del Tribunal Supremo que condenó el pasado jueves al fiscal general del Estado a dos ... años de inhabilitación por revelación de secretos para dejar claro que mantiene su defensa sobre la inocencia de Álvaro García Ortiz aunque «acata la sentencia». «Respetamos las sentencias del Tribunal Supremo y las acatamos, pero podemos manifestar nuestra discrepancia», expresó el presidente del Gobierno en su comparecencia ante los medios tras la cumbre del G-20 y antes de poner rumbo a Angola.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Torrelavega, Santillana, Cartes y Suances abrirán la Navidad en Cantabria
  2. 2

    Prohibido conducir sin permiso por las calles peatonales de Torrelavega
  3. 3

    Iberia y otras cinco aerolíneas cancelan sus vuelos comerciales a Venezuela tras las advertencias de EE UU
  4. 4

    Malestar e inquietud entre los opositores de Cantabria afectados por el cambio de Educación
  5. 5

    «Tengo más claro quién soy como persona gracias al alpinismo»
  6. 6

    La nueva trastienda de Mercadona en Cantabria
  7. 7

    Estética, barberías, gimnasios y gastronomía, la nueva generación del comercio en Cantabria
  8. 8

    Campoo y Liébana siguen cubiertas de un manto blanco, mientras sube la temperatura en el litoral
  9. 9

    Una manada de lobos devora seis ovejas a 500 metros de la iglesia de Santibáñez
  10. 10 La asociación Haz de Lictores condecora a El Diario Montañés por su «dedicación y profesionalidad»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Sánchez mantiene que el fiscal general es inocente pero evita ir al choque y hablar del indulto

Sánchez mantiene que el fiscal general es inocente pero evita ir al choque y hablar del indulto