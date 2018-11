El secesionismo arropa a sus presos antes de que sean acusados de rebelión 00:34 Artur Mas (i) y Oriol Junqueras. / Albert Gea (Reuters) Junqueras admite que la independencia de Cataluña aún está lejos, pero es un objetivo «irreversible» CRISTIAN REINO Barcelona Jueves, 1 noviembre 2018, 21:37

Varios miles de personas (unas 15.000 según los organizadores) se concentraron este jueves frente a la prisión de Lledoners, donde están encarcelados varios líderes del 'procés', para exigir su libertad y darles apoyo la víspera de que la Fiscalía presente el escrito de acusación, que casi con seguridad mantendrá el delito de rebelión por el que serán juzgados a partir de enero.

Esquerra Republicana convocó a los independentistas en la explanada frente a la cárcel coincidiendo con el primer aniversario del encarcelamiento de Oriol Junqueras y Quim Forn. Fue un acto de partido, pero contó con representantes de todas las familias secesionistas, desde la CUP, JxCat, la ANC y Ómnium e incluso la dirigente de los comunes, Elisenda Alamany. El independentismo no pasa por su mejor momento, desorientado y sin una estrategia unitaria. Pero cerró esta vez filas con los presos y lo hará en adelante porque es casi el único argumento que en estos momentos consigue unir al movimiento soberanista.

El acto ante la cárcel tendrá este viernes su continuidad, en este caso la organización corre a cargo de todos los actores del secesionismo, para responder a la Fiscalía y a la Abogacía del Estado. Para el independentismo, que hayan elegido esta fecha para presentar el escrito de acusación, cuando se cumple el año del ingreso en prisión de sus dirigentes, demuestra que al Estado le anima un espíritu de venganza.

La concentración, más que para presionar al Ministerio Público, que ya tiene cerrado su escrito de acusación, fue un acto de homenaje a los líderes soberanistas y que además sirvió para amenazar al Gobierno, a la Fiscalía y a la Justicia española. «Si pensaban que encarcelándonos, recularíamos, es que no nos conocen», señaló Oriol Junqueras, en una carta que leyeron sus familiares. «Nuestra prisión, será su peor decisión, porque será su derrota», aseguró el líder de ERC. «Ya saben que estamos dispuestos a todo» para alcanzar la independencia, advirtió. «Nos quieren imponer penas muy severas. Nos quieren humillar, pero seguiremos, les hemos perdido el miedo», remató.

«Bona tarda»

Reconoció que el proceso secesionista no será corto ni fácil, pero es «irreversible». La voz de Junqueras se pudo escuchar a través de la carta leída por sus familiares y también en un momento del acto, en que el conductor del mismo pidió un silencio sepulcral al público para lanzar un «bona tarda» que fue respondido por alguien, se supone que Junqueras, desde el penal.

Fue el momento emotivo del mitin, en el que el vicepresidente del Gobierno catalán, Pere Aragonès, lanzó un aviso al Gobierno. «No nos valen ni penas rebajadas ni otros delitos. Solo nos vale la libertad, la absolución y la autodeterminación», afirmó. El mensaje iba destinado al Ejecutivo central que reclama el apoyo de los secesionistas para aprobar los presupuestos. El secesionismo le dejó ayer claro a Pedro Sánchez que aunque la Abogacía del Estado no coincida en la acusación con la Fiscalía, ya puede dar por descontado que ni ERC ni el PDeCAT saldrán en su ayuda para validar las cuentas. Aragonès, que pasa por ser el dirigente soberanista más moderado, advirtió además al Gobierno central de que el independentismo «no dará ni un paso atrás» en su objetivo. «Solo daremos pasos adelante hacia la república», señaló.

El presidente de la Cámara catalana, Roger Torrent, también aprovechó su discurso para avisar al Ejecutivo de Pedro Sánchez de que los independentistas no aceptan indultos. «Queremos la absolución, queremos la libertad, no tienen que pedir perdón por nada porque votar no es delito», aseguró.

Sánchez evitó el miércoles en el Congreso negar que habrá indultos si hay condenas tras el juicio, pero la posición de los independentistas es que no hay indulto que valga porque no han cometido ningún delito. «Nunca pediremos perdón por ser independentistas», según Junqueras.