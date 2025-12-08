El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El exasesor de Pedro Sánchez, Paco Salazar R. C.

El PP fuerza la comparecencia de Salazar en la 'comisión Koldo' del Senado

Los 'populares' llamarán a comparecer al exasesor de Pedro Sánchez por el acoso sexual a dos subordinadas

Ander Azpiroz

Ander Azpiroz

Madrid

Lunes, 8 de diciembre 2025, 12:30

Comenta

El PP hará declarar en la 'comisión Koldo' del Senado a Paco Salazar, ex alto cargo de La Moncloa y asesor de confianza de ... Pedro Sánchez hasta que en julio se reveló que había acosado sexualmente a dos trabajadoras de las que era superior jerárquico. Los populares buscan sacar rédito de la crisis abierta en el seno del PSOE, en el que los sectores más feministas cuestionan a los responsables del partido que no actuarán antes contra Salazar.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Lo que cobran los alcaldes de Cantabria
  2. 2 En directo, el Cádiz-Racing
  3. 3

    «El ocio nocturno que ofrece Santander es, hoy por hoy, de una calidad inmensa»
  4. 4

    De Agustín a Iván: «Vivir en la calle te permite ver lo mejor y lo peor de las personas»
  5. 5

    Una victoria estilo Racing
  6. 6

    El viraje del Ministerio sobre el tren a Bilbao alivia a los alcaldes pero enciende al Gobierno cántabro
  7. 7 La Feria del Producto de Cantabria atrae a cerca de 27.000 asistentes
  8. 8

    Una visión inédita de una parte de Torrelavega
  9. 9

    Un terremoto de magnitud 4 sacude el corazón de Álava
  10. 10

    «No quiero que mi madre muera sin que se haga justicia por el asesinato de mi hermano Javier»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes El PP fuerza la comparecencia de Salazar en la 'comisión Koldo' del Senado

El PP fuerza la comparecencia de Salazar en la &#039;comisión Koldo&#039; del Senado