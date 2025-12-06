El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Yolanda Díaz y los ministros de Sumar en el aniversario de la Costitución ene Congreso. EFE

Sumar llevará al corazón de Moncloa su batalla con el PSOE en vivienda

Díaz reta a los socialistas a «tumbar» su batería de medidas en esta materia en la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos

Miguel Ángel Alfonso

Miguel Ángel Alfonso

Madrid

Sábado, 6 de diciembre 2025, 17:02

Comenta

Yolanda Díaz se prepara para escalar la pugna en materia de vivienda que mantienen Sumar y PSOE desde prácticamente el comienzo de la legislatura. Ambos ... socios reconocen que existe una «crisis habitacional», pero no se ponen de acuerdo en las medidas a tomar para solucionarlo. El ala magenta del Ejecutivo, descontenta con la respuesta de la coalición a lo que califica como «emergencia», llegó a pedir hace un par de meses la dimisión de la ministra del ramo, la socialista Isabel Rodríguez, y ahora se preparan para llevar la batalla por esta cuestión al corazón del Palacio de la Moncloa.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El fallecido en el accidente de tráfico de Los Tojos llevaba cuatro días muerto en su coche
  2. 2

    La mayoría de los comercios en Cantabria abre este sábado pero cierra domingo y lunes
  3. 3

    Santander ya deslumbra por Navidad
  4. 4

    La última partida en el bar Garay
  5. 5

    El Ministerio anticipa que decaerán los dos trazados del tren a Bilbao y buscará otras alternativas viables
  6. 6 Muere en Madrid una mujer tras precipitarse desde un décimo piso con sus dos hijos de 3 años, ambos muy graves
  7. 7

    «El daño que nos ha causado es irreparable y el trauma y las secuelas que tenemos son de por vida»
  8. 8 Muere Alfonso Ussía a los 77 años
  9. 9

    La huelga médica tras el puente y en plena ola de gripe pondrá en jaque a toda la red sanitaria
  10. 10 La madre de la niña de cuatro años salvó la vida de su hija al no hacer caso al anestesista y llevarla al hospital

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Sumar llevará al corazón de Moncloa su batalla con el PSOE en vivienda

Sumar llevará al corazón de Moncloa su batalla con el PSOE en vivienda