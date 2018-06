Torra amenaza con dar plantón al Rey en la inauguración de los Juegos Mediterráneos 01:52 El presidente de la Generalitat pide una rectificación al jefe del Estado sobre su discurso del 3-O CRISTIAN REINO Barcelona Martes, 19 junio 2018, 16:26

Pedro Sánchez dio ayer por hecho en su entrevista en TVE que el Rey, él mismo y el presidente de la Generalitat coincidirán el viernes que viene en la inauguración de los Juegos Mediterráneos en Tarragona. Sin embargo, Quim Torra sigue sin confirmar si acudirá o no al evento deportivo. Más bien se inclina por no ir, o si va, hacer algún gesto de desaprobación hacia Felipe VI, como ya hizo Roger Torrent en el Mobile World Congress. Aunque la decisión aún no está cerrada.

La portavoz de la Generalitat, Elsa Artadi, ha condicionado esta mañana la asistencia de Torra a que el Rey haga una rectificación pública sobre el discurso que pronunció el pasado 3 de octubre, dos días después del referéndum, y que según la Generalitat «validó y justificó la violencia policial». «Le pedimos que reflexione y le pedimos gestos que muestren un cambio en su actitud», ha señalado Artadi. «Que recapacite, ha dicho, y que recupere el espíritu de su padre, que en una ocasión se mostró partidario de respetar la voluntad del pueblo catalán». «El 60% de la población catalana valora con un cero la Monarquía», ha señalado. Y ha insistido en que el rey debe reflexionar para mejorar sus relaciones con la Generalitat. «Hay margen de mejora», ha reiterado.

Artadi ha corroborado las palabras de ayer de Sánchez de que la reunión con Torra será a principios de julio. El asunto de los presos es «central», ha avisado, pero parece que el Gobierno central está más interesado en hablar de asuntos sectoriales, ha lamentado. «El Gobierno habla de acercamiento porque no quiere hablar del asunto central que es la propia existencia de presos políticos, el Gobierno se distrae del asunto principal», ha rematado.