Pedro Sánchez se reunirá con Quim Torra el 9 de julio 01:48 El presidente de la Generalitat Quim Torra. / Efe La Casa Real y la Moncloa descartan un encuentro entre Felipe VI y el presidente de la Generalitat el viernes en la inauguración de los Juegos Mediterráneos CRISTIAN REINO Barcelona Miércoles, 20 junio 2018, 20:00

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se entrevistará con el presidente de la Generalitat, Quim Torra, el 9 de julio a las 11.30 horas en el Palacio de la Moncloa, según ha anunciado este miércoles el Gobierno mediante un comunicado. Será el primer encuentro entre ambos y la primera reunión entre el presidente del Gobierno central y el de la Generalitat desde la que mantuvieron en secreto hace un año y medio Mariano Rajoy y Carles Puigdemont.

Torra ha fijado hoy en sede parlamentaria los objetivos de su visita a la Moncloa. «Queremos que haya una segunda y una tercera reunión», dijo. Su idea es plantear ya en la primera toma de contacto entre los dos mandatarios, que no se conocen personalmente, la reivindicación del derecho de autodeterminación. «Tenemos un gran elefante que no queremos ver y que hay que resolver», aseguró de manera gráfica. El PSOE, no obstante, cerró el martes la puerta a un referéndum, aprobando una iniciativa parlamentaria junto a PP y Cs para defender la unidad de España y la Constitución.

Torra insistió este miércoles en tender la mano al diálogo y en reclamar a su interlocutor a que asuma riesgos. Reiteró que su apuesta para solucionar la cuestión catalana es hacer efectiva la república, pero se mostró dispuesto a escuchar y debatir las propuestas que pueda plantear el líder socialista, que apuesta por la reforma federal de la Constitución. El asunto de los presos también estará sobre la mesa. Pero mientras el Gobierno se limita a hablar de acercamiento a las cárceles catalanas, desde el independentismo son mucho más ambiciosos y exigen un cambio de posición de la Fiscalía.

Con quien no se entrevistará Torra es con el Rey. El presidente de la Generalitat sigue sin aclarar si acudirá este viernes a la inauguración de los Juegos Mediterráneos en Tarragona, donde coincidiría con Felipe VI y con el presidente del Gobierno. Para acudir, Torra lleva días exigiendo gestos al jefe del Estado. El martes, reclamó una disculpa pública por el discurso que pronunció el 3 de octubre. Hoy, pidió una reunión con el monarca durante su visita a Tarragona. «Tenemos que hablar», según la carta que el jefe del Ejecutivo catalán ha enviado a Felipe VI, firmada junto a Carles Puigdemont y Artur Mas. «Encuentre un rato para vernos», añadió.

Sin embargo, horas después, tanto la Zarzuela como la Moncloa cerraron la puerta a un eventual encuentro entre el Rey el presidente de la Generalitat. El jefe de la Casa del Rey, Jaime Alfonsín, remitió una misiva al presidente de la Generalitat en la que, por encargo del Rey, acusó recibo de su misiva y le informó que le ha trasladado la carta al jefe del Ejecutivo central, según establece el artículo 64.1 de la Constitución. Este artículo establece que los «actos del Rey serán ratificados por el presidente del Gobierno». La Moncloa fue aún más explícita. No habrá encuentro entre el monarca y el líder nacionalista porque toda «reunión política» del presidente catalán debe tener lugar con el presidente del Ejecutivo central.

Lo que el presidente de la Generalitat querría trasladar al jefe del Estado es «cómo se siente una parte del pueblo de Cataluña», en relación al 1-O, las cargas policiales, el encarcelamiento de dirigentes y las reivindicaciones secesionistas. Y desearía pedirle que reflexione sobre su discurso televisado del 3 de octubre pasado, que indignó al independentismo.

En este sentido, el independentismo cree que el Rey tendrá el viernes una «oportunidad histórica»en su visita a Cataluña para «reparar y recoser lo que la violencia, la represión y la persecución contra el 1-O provocó», según apuntaron Torra, Puigdemont y Mas en la misiva. «Os queremos recibir con la voluntad de abrir una etapa de diálogo, negociación, reconocimiento y respeto democrático», señala el dirigente nacionalista en la misiva. La negociación debe terminar siempre «dando la palabra a la ciudadanía de Cataluña», señalan los tres dirigentes secesionistas.

Miedo a la reculada

El presidente de la Generalitat se encuentra ante un dilema, según le recordaron desde la oposición, durante el primer pleno de control al ejecutivo en la Cámara catalana. Y es que, le apuntaron que no es compatible enarbolar la bandera del diálogo y al mismo tiempo amagar con vetar un encuentro protocolario con Felipe VI y Sánchez en Tarragona. Pero Torra no quiere que su eventual coincidencia con el Rey y con el presidente del Gobierno y la foto de los tres en el palco del estadio de Tarragona sean interpretados como una capitulación y el inicio de la marcha atrás al proceso soberanista, de ahí que vista todas sus decisiones de retórica frentista. Sectores del independentismo como la ANC y la CUP, de hecho, recelan del interés del presidente de la Generalitat de iniciar una nueva etapa de diálogo con Sánchez, pues temen que el objetivo de la independencia quede en un segundo plano. Tome la decisión que tome, «en ningún caso la relación» entre la Generalitat y la Corona «estará normalizada», precisó Elsa Artadi. Torra se reunirá este jueves con Puigdemont y el lunes lo hará con Pablo Iglesias.