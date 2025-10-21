Yolanda Díaz sufre un lapsus en el Senado: «Queda Gobierno de corrupción para rato»

En la sesión de control al Gobierno celebrada este martes en el Senado, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha protagonizado un ... desliz lingüístico que rápidamente se convirtió en objeto de burlas y tensiones políticas. Mientras respondía a la senadora del PP Alicia García acerca de los presuntos casos de corrupción que afectan al PSOE, Díaz dijo: «queda Gobierno de corrupción para rato», cuando en realidad quiso decir «queda Gobierno de coalición para rato».

La equivocación ha desatado risas y aplausos irónicos en la bancada popular, que se puso en pie para reaccionar al lapsus. El presidente del Senado, Pedro Rollán, tuvo que intervenir para pedir orden a los suyos y excusar el comportamiento de los senadores del PP: «Ruego a la bancada del Partido Popular que guarden las formas».

Durante el intercambio, la diputada Alicia García ha acusado a Díaz de actuar como «avalista de las corrupciones del sanchismo» y de mantener silencio ante los indicios de financiación irregular en el PSOE. Díaz, por su parte, ha criticado que al PP «la corrupción le importa un rábano» y defendió que su Ejecutivo seguirá adelante pese a las críticas.

El episodio añade tensión al debate político en plena coyuntura judicial, justo cuando el caso Koldo investiga la financiación del PSOE y adelanta nuevas citaciones en el Tribunal Supremo.