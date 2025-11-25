La Guía Michelin desvelará hoy sus nuevas estrellas. ¿Habrá novedades para Cantabria?

La región aspira a mantener sus siete macarons, entre los que se encuentra el triestrellado Cenador de Amós. Si bien el hermetismo es absoluto, la expectación es máxima y los rumores se disparan | A partir de las 18.30, la gala en directo

Alicia Del Castillo Santander Martes, 25 de noviembre 2025, 12:50

La Guía Michelin dará a conocer esta tarde-noche las nuevas estrellas y distinciones de su edición España & Andorra 2026. La cita comenzará a las 18.30 horas y llega cargada de tensión: las quinielas arden, los rumores se multiplican y el hermetismo es absoluto. Se habla de un posible nuevo tres estrellas y, en clave cántabra, también suenan nombres. Todo apunta a que alguna cocina de la región no habrá pasado desapercibida para los inspectores… pero, por ahora, silencio absoluto. Habrá que esperar al último minuto.

En la última edición, celebrada en Murcia, 32 restaurantes estrenaron estrella —hasta un total de 243— y solo tres ascendieron a la segunda, dejando la categoría en 33. En lo más alto, únicamente Casa Marcial (Arriondas) logró incorporarse al selecto grupo de dieciséis triestrellados. Cantabria mantuvo sus siete estrellas: las tres del Cenador de Amós y las de El Serbal, Casona del Judío, Solana y La Bicicleta.

Este año, la presentación se traslada a Sohrlin Andalucía, en Málaga, un espacio impulsado por Domingo Merín y Antonio Banderas. El evento podrá seguirse en directo a través del canal de YouTube de Michelin. Será una gala especial: además de anunciar las novedades, la Guía celebra su 125 aniversario, una tradición que avala su inconfundible método de evaluación, pulido durante más de un siglo por inspectores anónimos que recorren el país en busca de experiencias memorables. La conducción correrá a cargo de Jesús Vázquez, una cara muy familiar de la televisión española, mientras que la alfombra roja estará en manos de la actriz y presentadora malagueña Masi Rodríguez.

Un menú estelar

Tras el anuncio de las estrellas, llegará la celebración culinaria. La cena estará coordinada por dos referentes andaluces con dos estrellas Michelin: Bardal (Ronda), liderado por Benito Gómez, y Skina (Marbella), con Mario Cachinero en cocina y Marcos Granda en la dirección. A partir de sus directrices, ocho chefs con una estrella aportarán su talento en un menú coral que recorrerá la diversidad del sur:

José Carlos García (de José Carlos García, con una estrella Michelin, en Málaga): su cocina rinde homenaje a la gastronomía andaluza con una chispa de 'rock and roll'; Emiliano Schobert (de Blossom, con una estrella Michelin, en Málaga): propone una fusión contemporánea con guiños a la cocina sudamericana, en platos elegantes y llenos de color; Dani Carnero (de Kaleja, con una estrella Michelin, en Málaga): trabaja con la memoria, recuperando recetas tradicionales andaluzas para darles nueva vida; Diego Gallegos (de Sollo, con una estrella Michelin, en Fuengirola): conocido como el chef del caviar, es pionero en acuaponía, un sistema que combina la cría de peces y el cultivo de plantas; Mauricio Giovanini (de Messina, con una estrella Michelin, en Marbella): defiende una gastronomía hecha con libertad, influenciada tanto por la cocina europea como por la latinoamericana; Manuel de Bedoya y Alberto Igeño (ambos de Nintai, con una estrella Michelin, en Marbella): contagian al comensal con la precisión y perfección de la culinaria japonesa, en una experiencia casi ceremonial y David Olivas (de BACK, con una estrella Michelin, en Marbella): actualiza los sabores de toda la vida, con una mirada fresca y contemporánea.

En la cena de la Gala, cada uno aportará su estilo y su manera de entender la gastronomía. Juntos, firmarán un recorrido culinario por la diversidad de la cocina del sur.

Vinos con ADN andaluz

La propuesta líquida estará igualmente cuidada, con una selección centrada en vinos del sur. La recepción arrancará con el espumoso Viña El Corregidor (Bodegas Luis Pérez, Jerez), antes de dar paso a blancos como Mountain Blanco (Telmo Rodríguez), Stardust (Forlong) o Navazos Niepoort. No faltarán joyas como la Manzanilla Pastora (Barbadillo) o el Amontillado Gran Barquero (Pérez Barquero), además de tintos con carácter como Sedella y Atlántida Tintilla. El final dulce lo pondrá Molino Real, un moscatel que encierra la esencia de Andalucía.

La expectación es máxima. Solo queda esperar unas horas para comprobar si el mapa gastronómico español —y quizá el cántabro— vuelve a cambiar de forma. La emoción está servida.