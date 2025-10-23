Adiós a Esperanza Urquijo, fundadora del Mesón Marinero de Castro

Ana Bringas Castro Urdiales Jueves, 23 de octubre 2025, 07:27 Comenta Compartir

Castro Urdiales despidió hace unos días a Esperanza Urquijo Díez (1935 – 2025), quien deja en la memoria de los castreños el sabor de la comida tradicional marinera. Esperanza, célebre vecina cuya vida estuvo profundamente marcada por la fundación del icónico Mesón Marinero, trabajó al frente de los fogones y se convirtió en parte de la vida de su pueblo. Su legado trasciende la gastronomía y se refleja en su ejemplo de dedicación. Falleció el pasado 13 de octubre a los 90 años y quedará en la memoria de quienes la conocieron.

Nacida en El Chorrillo, Castro Urdiales, en 1935, Esperanza formó parte de una familia de siete hermanos. En su juventud se casó con José Antonio González, conocido afectuosamente como Toñín, y tuvieron dos hijas, Ana y Marga, además de cuatro nietos: Ángela, Inés, María y Juan. Junto a Toñín, fundó hace más de 50 años lo que comenzó como una pequeña casa de comidas en el casco viejo de Castro y, con su buen hacer, se transformó en un referente gastronómico de la villa costera.

Pronto, el local originario del mesón se quedó pequeño dado el éxito que cosechó y, en 1967, el negocio familiar se trasladó al edificio Los Chelines, frente al Ayuntamiento, en un lugar privilegiado que domina la bahía y ofrece unas vistas inmejorables al puerto. Allí, Esperanza continuó trabajando con pasión, observando cómo el Mesón Marinero crecía y se consolidaba como un punto de encuentro esencial para la vida social y cultural de Castro Urdiales. Incluso en los últimos años, cuando ya no estaba al frente de la cocina, seguía visitando el Mesón como clienta: le gustaba disfrutar del ambiente que ella misma había contribuido a crear.

En 2003, la familia González Urquijo dejó de regentar el Mesón Marinero por falta de relevo generacional por lo que el negocio pasó a manos de Domingo Urquijo -sobrino de Esperanza- y Esteban Modino, dos empleados que habían dedicado más de dos décadas a la casa y conocían a la perfección su esencia. Actualmente, el establecimiento ya solo está en manos de Domingo, pero la impronta de Esperanza sigue estando presente en cada rincón. Y es que durante sus años en activo, cada plato que salía de sus fogones reflejaba su cariño y alegría innata. La misma que mantuvo hasta el final de sus días y manifestaba con una gran sonrisa como tatuada en su cara.

Su cocina, basada en recetas tradicionales de mariscos y pescados frescos del Cantábrico, así como su emblemática barra de pinchos, sigue siendo un símbolo del patrimonio culinario castreño. Más allá de los sabores, Esperanza Urquijo deja el recuerdo de una cara amable, así como los valores de trabajo, dedicación y entrega que transmitió a su familia.