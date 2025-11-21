El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

El periodista deportivo, Manolo Pelayo. DM
OBITUARIO | Manolo Pelayo Palacios - Periodista deportivo

El profesor que fue el creador de la Gala del Deporte de Torrelavega

Nieves Bolado

Nieves Bolado

Viernes, 21 de noviembre 2025, 01:00

En la memoria de quienes le conocieron, y también de quienes le admiraron desde la distancia, permanece viva la voz apasionada de Manolo Pelayo Palacios, ... periodista deportivo cuya entrega, y profesionalidad han dejado huella en el mundo del deporte y el periodismo. Su manera de contar historias, de acercarnos a los futbolistas, bolísticos y atletas, y su manera de transmitir la emoción de cada partido, trascendió los micrófonos de Radio Nacional de España. Una vida dedicada a narrar con honestidad, rigor y corazón aquello que más amaba: el deporte.

