El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

25-N, un grito por la prevención

La lucha para erradicar la violencia contra las mujeres exige medidas más certeras de control y de educación para atajarla desde la juventud

Editorial

Editorial

Martes, 25 de noviembre 2025, 07:18

Comenta

Cada 25-N es una oportunidad para denunciar con más fuerza si cabe una infamia impropia de cualquier sociedad civilizada como la nuestra. El Día ... Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres constituye un espacio de reivindicación y lucha contra el maltrato hacia ellas en cualquiera de sus formas –física, sexual, económica o psicológica–. Es una reclamación de rigor, un compromiso moral que debería concitar amplísimas mayorías sociales durante el resto del año y, lamentablemente, una imperiosa necesidad ante una lacra a la que, de momento, no hemos sido capaces de ponerle freno a pesar de todos los esfuerzos. Un fracaso que nos interpela como colectividad y un acicate para no cejar en el empeño con mayores recursos, prevención y educación. Detrás del imprescindible grito que hoy volverá a recorrer nuestras calles en contra de la violencia, hay personas que han sufrido y que lo siguen haciendo: Juana, de 79 años; María del Pilar, de 60; Silvia, de 38; y Ainhoa, de 19; son algunas de las 38 asesinadas a manos de sus parejas o exparejas en lo que va de 2025 en el conjunto de España. Son los nombres de la expresión más sangrante del machismo, pero por desgracia no los únicos. Desde 2013 se suman a la dramática lista los 65 menores asesinados por padres o parejas de las madres en una manifestación extrema de violencia hacia la mujer. El doloroso impacto de estas cifras debería ser por sí solo un revulsivo para enarbolar con más ahínco la bandera por la igualdad y la convivencia.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Los 40 años de Terminal Sur
  2. 2

    Cantabria, en alerta por intensas lluvias hasta el miércoles
  3. 3

    PRC, PSOE y Vox suman sus votos para frenar el Presupuesto en una tensa jornada
  4. 4 Cantabria tiene 4.740 propietarios con más de diez inmuebles, el doble que hace 15 años
  5. 5

    El audio del VAR del Burgos-Racing
  6. 6

    El folclore cántabro despide a Conchi García en el tanatorio de Viérnoles
  7. 7

    El Instituto de Medicina Legal dejará Las Salesas y Valdecilla y se trasladará a Cazoña
  8. 8

    El PP se sale con la suya y la votación de las enmiendas al Presupuesto de Cantabria será por separado
  9. 9

    El fiscal general presenta su dimisión tras su condena por revelación de secretos
  10. 10

    Buruaga: «Estoy dispuesta a volver a empezar a negociar otro Presupuesto»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes 25-N, un grito por la prevención