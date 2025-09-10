El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Cuidemos nuestra universidad más singular: la UIMP

Las autoridades que la dirigen no solo deben ser buenos gestores, sino también investigadores de prestigio internacional y contrastado criterio

Álvaro Pelayo

Álvaro Pelayo

Catedrático y vicedecano en la Facultad de Matemáticas de la Universidad Complutense

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 07:12

El pasado viernes 29 de agosto tuve el honor de impartir la Conferencia Magistral de Clausura de la Escuela de Doctorado de la Universidad Internacional ... Menéndez Pelayo, coloquialmente UIMP. Aprovecho para agradecer al rector Carlos Andradas y a la vicerrectora Margarita Alfaro por la invitación y amabilidad. En los últimos tres años también he participado como espectador en algunas de las variadas actividades de la UIMP, como por ejemplo conciertos o conferencias sobre literatura.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Mar Flores: «Lo que me ha dado pena es que mi madre se avergonzara de mí»
  2. 2

    Nuevo golpe a la pesca furtiva: Se incautan otros 400 metros de redes ilegales en el Parque Natural de las Marismas de Santoña
  3. 3

    «Le pusimos el desfibrilador y a la segunda descarga volvió en sí. Le habíamos salvado»
  4. 4

    Adjudicados los dos últimos locales del Mercado del Este
  5. 5

    Las ofertas técnicas de PreZero y FCC-Copsesa para el contrato de Basuras son las mejor valoradas
  6. 6

    El segundo día de huelga en colegios mantiene el apoyo docente
  7. 7

    «Ni iguales, ni dependientes», ni pegadas a la tele: Unate traza el perfil de las 145.400 personas mayores de Cantabria
  8. 8

    Tráfico volverá a instalar el radar de Barreda que se retiró con las obras
  9. 9 Santander también acogerá el miércoles una protesta para reclamar la reducción de jornada
  10. 10

    El Gobierno central autoriza la firma del convenio para cubrir las vías en Maliaño

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Cuidemos nuestra universidad más singular: la UIMP