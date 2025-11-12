El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Ser tú mismo

David Rey

David Rey

Santander

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 07:13

Comenta

En la novela de John Updike 'Corre, Conejo', el protagonista, Harry 'Rabbit' Angstrom, es un exjugador de baloncesto, casado y con un hijo, que trabaja ... como vendedor de electrodomésticos. Un buen día, harto de su vida monótona, decide dejar todo atrás para emprender una huida sin rumbo en búsqueda de la libertad. Pide consejo al sacerdote Jack Eccles, que resume su situación en una sentencia: «Si tienes las agallas para ser tú mismo, alguien pagará el precio por ti». El libro profundiza en esa tensión entre la autenticidad personal y la responsabilidad moral hacia los otros. La valentía de seguir tus ideales y obrar en consecuencia se puede volver insensatez si se mira desde el punto de vista del familiar cercano.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Herido un joven de 23 años tras volcar con su hormigonera en la entrada al puerto de Raos
  2. 2

    Muere Julio de Las Fraguas, el amenizador de las fiestas cántabras, a los 72 años
  3. 3

    Detenidos 16 ultras de fútbol por una reyerta multitudinaria en Cañadío
  4. 4

    Detenido un hombre en Torrelavega por contactar con menores para mantener citas sexuales
  5. 5 Alberto Chicote busca en Cantabria el mejor cocido montañés
  6. 6

    Cinco propietarios ofrecen sus fincas para las viviendas de sustitución de Argoños
  7. 7

    El Racing visitará a la Ponferradina en la segunda eliminatoria de Copa
  8. 8

    La deuda con Ceria e Higuera ascendía en junio a 24 millones
  9. 9

    La gripe aviar dispara el precio de los huevos y la docena ya cuesta un euro más
  10. 10

    La supertuneladora que ampliará el metro de Madrid llega en barco a Santander desde Alemania

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Ser tú mismo