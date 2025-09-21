El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

La crisis del Seve

Tras la cancelación de cuatro rutas de Ryanair, el Aeropuerto de Santander debe recuperar una oferta de destinos competitiva por sí misma, en la que las ayudas públicas contribuyan a su consolidación

Editorial

Editorial

Domingo, 21 de septiembre 2025, 07:25

La reclamación para Cantabria de unas comunicaciones ágiles y modernas viene de largo atrás. La supervivencia en un mundo interconectado para quien está condicionado por ... su ubicación periférica pasa por la facilidad con la que pueda accederse al lugar. Cantabria ha padecido, y en buena medida sigue padeciendo, los rigores del aislamiento, algo que en la sociedad actual debe valorarse en términos comparativos. El repaso de las comunicaciones con los destinos más usuales no es en absoluto halagüeño: no disponemos de comunicación directa por autovía con Madrid, ni de una alta velocidad ferroviaria completa con el mismo destino, ni contamos con unas cercanías mínimamente competitivas (casi cuatro horas para el centenar de kilómetros entre Santander y Bilbao, como recientemente ha constatado El Diario), los vuelos a la capital son escasos y caros… El descenso en tráfico del Aeropuerto Seve Ballesteros va a verse seriamente agudizado con la cancelación de cuatro rutas, por el momento, de Ryanair.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El Ayuntamiento de Camargo decreta la paralización de la actividad de Valoria
  2. 2

    La celebración de otra edición del Galerna Fest revive la polémica del pasado año
  3. 3

    Comienzan las obras del antiguo Zara de Torrelavega para convertirlo en un gimnasio de cuatro plantas
  4. 4 Piden dos años de cárcel al apaleado en Laredo por acosar a la hija de uno de los agresores
  5. 5

    La oferta de pisos turísticos se multiplica por trece en Cantabria en cinco años y supera a la de los hoteles
  6. 6

    La huella cántabra en la fragata F-111
  7. 7 Liérganes acepta la Casa del Intendente de Riaño, donada al pueblo y al Gobierno
  8. 8

    La puntualidad de las Cercanías de Feve crece al 97%, pero cae en picado en Renfe
  9. 9 Attaoui, quinto en la final de 800
  10. 10

    Intenta apuñalar a una mujer y a su perro y agredir a la Policía

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes La crisis del Seve