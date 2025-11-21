El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Fiscal general del Estado: todos perdemos

Lo más grave es la afectación del prestigio del Supremo. Tras una instrucción cuestionada, buena parte de la sociedad no va a comprender la sentencia

Edmundo Rodríguez Achútegui

Edmundo Rodríguez Achútegui

Viernes, 21 de noviembre 2025, 07:00

La condena al fiscal general del Estado es mala noticia para el Estado de Derecho y el sistema democrático. Un Tribunal Supremo dividido ha concluido ... que constituye infracción penal la conducta de la máxima autoridad del ministerio público respecto al modo en que se pretendió desmentir un bulo difundido por Alberto González Amador. El daño para la Fiscalía es rotundo, pues su misión constitucional es velar por la legalidad, misión que ahora será más complicada puesto que esta condena afecta a su prestigio y legitimidad democrática. Pero además tiene encomendada otra misión fundamental: informar a la sociedad del desarrollo de los procedimientos penales de interés social. Esa encomienda queda, a partir de ahora, seriamente comprometida, pues siempre existirá el riesgo de que las defensas emprendan acciones penales contra el ministerio público cuando, cumpliendo con su obligación, pretenda dar información sobre algún asunto.

