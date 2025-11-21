El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

El oro

Fernando Luis Chivite

Fernando Luis Chivite

Viernes, 21 de noviembre 2025, 07:00

El problema del oro es el efecto que causa, la gente se vuelve loca. Lo decía Michael Caine en la película 'Rey de ladrones'. Con ... esa resonancia de autoridad que poseía su tono de voz más o menos impostado. Porque el dinero nos vuelve locos, sí. Y lo sabemos. Cuando ya se tiene mucho más que suficiente, se sigue ambicionando aún más y más. Qué infausta servidumbre. No hay sosiego. La pulsión del dinero es el motor y a la vez el combustible del sistema, ¿cómo escapar? Ni idea.

