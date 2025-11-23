El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

El príncipe heredero de Arabia Saudí, Mohamed bin Salman y el presidente de EE UU, Donald Trump Reuters

Éxito de Bin Salman

El encuentro con Trump refuerza a Arabia Saudí como máxima potencia en Oriente Medio

Javier Fernández Arribas

Javier Fernández Arribas

Domingo, 23 de noviembre 2025, 00:03

Comenta

La visita a la Casa Blanca del príncipe heredero de Arabia Saudí, Mohamed bin Salman, recibido con todos los honores por Donald Trump supone un ... reconocimiento de su perfil político y refuerza a los saudíes como la potencia máxima en Oriente Medio, con el reto de poder entenderse con Israel. La visita coincide con transformaciones económicas, sociales y geopolíticas, y se entrelazan con desafíos regionales y globales derivados de los cambios en el equilibrio de poder y el acelerado avance tecnológico y financiero.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

