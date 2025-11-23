El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Urgente Iberia y otras cinco aerolíneas cancelan sus vuelos comerciales a Venezuela tras las advertencias de EE UU

Medidas para prevenir el desastre de los incendios

José María Alonso Ruiz

Presidente de la Red de Queserías de Campo y Artesanas de España

Domingo, 23 de noviembre 2025, 07:35

Ya entrado el otoño parece que el grave problema de los incendios deja de ser noticia y da la sensación que los responsables políticos no ... toman medidas en profundidad, más allá de incrementar el gasto en recursos materiales y humanos para la extinción de los incendios, medidas poco eficaces y que afectan considerablemente al presupuesto económico, en vez de modificar la legislación sectorial en diversos ámbitos, que permita y estimule la actividad económica en el medio rural.

