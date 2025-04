Aún está a tiempo. Piénselo bien antes de hacerlo y no se deje guiar por los impulsos porque le pueden dar un disgusto. Miren en ... el lío en el que se ha metido una alcaldesa de Cantabria por consultar en Google «cuál es la pena de una mordida en política» después de que su antecesor en el cargo la denunciara. Cómo es la Guardia Civil, es que se mete en todo, mira que rastrear las búsquedas en internet y los mensajes de Whatsapp de los investigados en una instrucción judicial. Ya no tienen compasión ni con el bastón de mando.

A la alcaldesa la dejan más preocupada de lo que estaba sobre si la subcontratación de su hermana era un delito y a su antecesor en el cargo le sacan en un chat en el que bromeaban –con varios «jajajaja», incluidos– de la «táctica» para destruir información municipal. Y no solo eso. Encima va un fiscal implacable y les pone contra las cuerdas –a ellos y a otra decena de investigados más– y dice que «adulteraron contratos en su beneficio». Todo muy turbio. Y, mira por donde, vamos nosotros y lo contamos. Lo que faltaba. ¡Qué gente!

Así que piense bien lo que escribe en su Whatsapp y las búsquedas que hace en internet, porque está visto que el equipo de Delitos contra el Patrimonio de la Guardia Civil no tiene amigos. ¿Le ha entrado alguna duda? Pues nada, mire sus últimas búsquedas en Google y quédese tranquilo –o no–. Ahí van las mías. Cardenal Osoro: ya nos ha dicho que no será papable. Aemet y Semana Santa: tampoco es cuestión de cebarse con ellos. Guerras de clanes y Torrelavega: quería recapitular entre tanto tiroteo. Lobos muertos y Cantabria: cuatro años después comienzan los sacrificios. Tratamiento con EPI (Electrolisis Percutánea Intratisular): sí, las agujas con las que mi fisio me hace ver las estrellas. Uno que busca un poco de todo... Cómo robar un banco: (es broma) jajajaja.