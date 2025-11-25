El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

El fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, durante la primera jornada del juicio el 3 de noviembre de 2025. EP

El fallo del caso del fiscal general del Estado nos permite valorar la mayor aportación de este país a la filosofía política contemporánea: no hace falta leer nada para opinar

Pío García

Pío García

Logroño

Martes, 25 de noviembre 2025, 00:12

Comenta

El fallo del caso del fiscal general del Estado nos permite valorar la mayor aportación de este país a la filosofía política contemporánea: no hace ... falta leer nada para opinar. Se metieron mucho con la pobre María Pombo, pero su triunfo está siendo incontestable. ¡A leer a las bibliotecas, aquí se viene a levantar bien alto los pompones! Leer es un coñazo y una pérdida de tiempo. Y, lo que es peor, cuando leemos corremos el riesgo de que nos metan matices en las ideas. ¡Vade retro!

