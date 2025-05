Si no se habla de ello, no existe. Por eso es importante denunciar los agravios, porque corremos el peligro de que si pasan desapercibidos se ... agiganten amparados en la impunidad de lo invisible.

Los insultos en las gradas de los partidos de fútbol no son algo nuevo. Siempre han llovido en el apasionamiento de los partidarios de uno y otro equipo, alentados por el anonimato que proporcionan las masas. Pero insultar no era motivo para suspender los partidos, siempre que no se acompañaran de agresiones y lanzamiento de objetos contundentes.

Ha sido una buena medida de la Liga española de fútbol que los insultos y otros agravios puedan provocar la suspensión de un partido. Los gritos que denotan conductas de racismo, xenofobia u homofobia tienen protocolos estrictos que implican sanciones, entre ellas la suspensión de partidos. También otro tipo de insultos dirigidos a los árbitros, jugadores o técnicos pueden provocar sanciones económicas o suspensión de acceso a los campos que de alguna manera han 'domesticado' las manifestaciones corales y cánticos de los grupos más ultras de los estadios.

Pero hay agravios contra los que nadie es capaz de dar un primer paso para abordarlos, y que se tratan de atenuar con el silencio o con una simple cita que merece menos atención que el de una tarjeta amarilla mostrada a un defensa. Me refiero al humillante insulto de abuchear y despreciar al himno nacional en presencia de la más alta autoridad de dicho país, algo que ocurre cuando en la final de la Copa del Rey acuden seguidores de clubes catalanes o vascos.

Llamar a alguien negro de mierda o marica en un campo de fútbol no es más agravio que atentar contra la dignidad de todo un país. Comenzar a estudiar la manera de penalizar también a esos odiadores debería de ser una obligación de las autoridades federativas. Ocultar esa ofensa es una cobardía que la multiplica.