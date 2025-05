Comenta Compartir

El presidente de los Estados Unidos ya ha advertido de que el Golfo de México ha de denominarse Golfo de América, un nuevo término para ... alimentar sus ansias imperialistas surgidas a partir de la doctrina Monroe y su «América para los americanos». Ya ha habido algún periodista que no podrá entrar en la Casa Blanca por seguir llamando al golfo por su verdadero nombre, y en este caso no me refiero a Donald Trump. Algo parecido ha ocurrido hace unas semanas con el director de la Casa de la Generalitat de Cataluña en Perpiñán. Resulta que se negó a llamar Cataluña Norte al sur de Francia y ha sido cesado. Todo por no aceptar los postulados de los independentistas que incluyen a parte de Francia entre los denominados «países catalanes».

Con la Ley de Memoria Histórica algunos han aprovechado para suprimir nombres de calles que no ofenden la memoria de nadie, como la calle del general cántabro José Díaz de Villegas, personaje que no participó en la Guerra Civil y que, entre otras cosas, fue licenciado en Derecho, profesor de periodistas, autor de libros sobre la guerra psicológica e impulsor de la Cooperativa SAM en Renedo. La calle Alcázar de Toledo es otra de las absurdas víctimas de esa ley. Retirada del uso el añadido de «héroes», es otra de las calles malditas que alude al edificio histórico que fue asaltado y medio destruido en la Guerra Civil y que además de Bien de Interés Cultural es sede del Museo del Ejército y biblioteca. Su nombre se ha cambiado por el de la 'Cuesta de las ánimas', claro que supongo que en base a la Ley de Memoria Histórica, y para rizar el rizo, habrá que investigar a qué ánimas se refiere esa nomenclatura, no vaya a ocurrir que entre ellas se nos haya colado la de algún fascista. ¿No será mejor llamarla 'Cuesta de las ánimas democráticas'? Por si las moscas.

