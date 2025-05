Desocupados o lo que sea

No sé, supongo que son prejuicios por mi parte. Como esos que tengo cuando voy al gimnasio a las once de la mañana y pienso en el montón de desocupadas que hay

Ya tenemos luz, teléfono y memes. He visto uno con Pepe Álvarez, de CC.OO., como si fuera concursante de 'First Dates'. Con un corazón ... detrás y estas letras: «Pepe 69. 52 años sin trabajar». El lugarcomunismo del sindicalismo es no dar ni golpe. No consta que para ser sindicalista también haya ese tanto por ciento, pero el 70% de los españoles dejaría su empleo para ser funcionario. Qué cosas. Pasa más en el País Vasco (78%) y en Murcia (79%) y mucho menos en Madrid (57%). No sé si es por el teletrabajo o por tocapelotismo, pero resulta que en el momento del apagón, según una encuesta de Sigma Dos para 'El mundo', cuatro de cada diez ciudadanos estaba en su casa (un 27,7% en el trabajo).

En fin, soy una de esas que estaba en su casa. Pero escribiendo y ya había vuelto de la radio. No sé, supongo que son prejuicios por mi parte. Como esos que tengo cuando voy al gimnasio a las once de la mañana y pienso en el montón de desocupadas que hay.

